"¿Quieres casarte conmigo?" La próxima semana, una respuesta lo cambiará todo en Sueños de libertad

Gabriel, tras la noticia del embarazo de Begoña, decide pedirle matrimonio: ¿qué responderá ella?

Gabriel

La próxima semana, una propuesta lo va a cambiar todo para siempre en Sueños de libertad.

La serie líder que triunfa en las sobremesas de Antena 3 de lunes a viernes a las 15:45h, vivirá una semana crucial. Gabriel, tras enterarse de que Begoña está esperando un hijo suyo, decidirá pedirle matrimonio... ¿qué responderá ella?

No es solo esa propuesta, ni una futura boda, es todo lo que significaría para la familia de la Reina. ¿Cómo se lo tomaría Andrés? ¿Y Julia?

¿Pensará Begoña en ella a la hora de responder o hará lo mejor para la familia y para su hija?

No te pierdas todo lo que se viene la próxima semana en Sueños de libertad, y adelántate en atresplayer.

Umay se marcha de casa tras la traición de Parla

La mentira que ha provocado la huida de Umay: Parla le oculta su cita con Cem y la deja destrozada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta reconquistar a Begoña, pero ella se mantiene distante

Capítulo 410 de Sueños de libertad; 8 de octubre: Escándalo generalizado en la fábrica tras la entrevista de Emma Govantes en la radio
Gabriel, confundido descubre una inesperada noticia: ¡Begoña le cuenta que está esperando un hijo suyo!
“Me gustaría volver a ser esa familia unida que éramos”: Joaquín y Andrés se reconcilian dejando atrás los errores del pasado
Los primos hacen borrón y cuenta nueva y se reconcilian para intentar recuperar la buena relación que tenían entre ellos.

Irene agradece a Damián su ayuda en la búsqueda para encontrar a José: “Estoy en deuda contigo”
La madre de Cristina no puede estar más feliz por haberse reunido de nuevo con el padre de su hija.

Cristina le revela a José que sabe que él es su padre biológico: “Por fin puedo agradecerte que siempre hayas estado a mi lado”

La piadosa mentira de Ferit para dar esperanza a un Orhan hundido en la cárcel

Naz besa a Evren

