Un toro perdido atemoriza a los vecinos de Brihuega desde hace 5 días

Brihuega es una localidad de la provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha, conocida por su gastronomía, tradición y sus famosos campos de lavanda, a los que muchos acuden a hacerse las clásicas fotos vestidos de blanco con el preciso fondo morado. Por ello, cuando oímos hablar de este municipio es impensable imaginar que estaría en boca de todos por algo tan sorprendente, como un toro que atemoriza a sus vecinos desde hace casi una semana.

¿Qué ha sucedido?

Según el alcalde de Brihuega, Luis Viejo, todo comenzaba el pasado 4 de octubre cuando en la pedanía de Romancos, perteneciente a la localidad, se estaba celebrando un festejo taurino. Entonces, fue cuando se produjo la huida del toro, así lo aseguraban por la red social Instagram.

En el post, el alcalde recomendaba a la población extremar las precauciones por toda la localidad, sobre todo en las zonas rurales y en los caminos que une Brihuega con sus pedanías, ya que el animal podría estar por allí. Además, advertía del peligro de pasear o hacer actividades deportivas por el campo, antes de que se encuentre al animal. Finalizaba el comunicado afirmando que "esta corporación mantendrá contacto con las autoridades competentes y actualizará cualquier novedad relevante a través de los canales oficiales".

Caso similar en Guadalajara

Todos los años hay múltiples quejas en algunas localidades de Guadalajara, por los encierros en plena calle por el peligro que estos supone. Debido a que para muchas personas esto no solo supone un daño para el animal, sino que para los habitantes de la zona y sus propiedades también. Por ello, lo vívido en Tendilla hace un mes se podría haber evitado.

Lo que ocurrió es muy similar a lo que esta pasando en Brihuega, dos toros se escaparon del recorrido marcado y terminaron destrozando un coche. Esto sucedía porque uno de los animales se encontraba desorientado persiguiendo a un corredor, entonces fue cuando empezó a embestir el vehículo, a lo que apenas minutos después llegó un segundo animal con la misma intensidad, reventando así su parte trasera. Tal era la fuerza de los toros, que uno de ellos acabó hiriéndose el cuerno, provocando un fuerte sangrado.

Quejas de los vecinos

Estas dos situaciones recuerdan las numerosas quejas de muchos habitantes de la zona, que cansados de que esto ocurra piden que se dejen de celebrar encierros por el campo o que se limite mejor la zona, para evitar que en algún momento suceda una tragedia mayor. Muchas personas por redes sociales también se han quejado de la situación, asegurando que esto es maltrato animal y pidiendo que dejen de tratar asía los toros.

