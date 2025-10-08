Lentejas con chorizo, calabaza y borraja: la receta de Arguiñano que te llenará de energía

Las lentejas son ideales para cargarte de energía sin recurrir a carnes procesadas, el chorizo te puede aportar proteínas y hierro, y la borraja es buenísima para la piel y las articulaciones.

Ya ves que con esta receta de Karlos Arguiñano todo son beneficios. Toma nota de los ingredientes y disfruta cuidando tu salud.

Ingredientes, para 4 personas

300 g de lenteja caviar

2 chorizos frescos (190 g)

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 pimiento verde

400 g de calabaza

400 g de borraja

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Calienta 3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela los ajos y la cebolla. Lamina los ajos y corta la cebolla en daditos, e introdúcelos en la olla. Retira el tallo y las semillas del pimiento, córtalo de la misma manera y agrégalo a la cazuela.

Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 5-6 minutos.

Corta los chorizos en rodajas, incorpóralas y rehógalas brevemente. Añade las lentejas, mezcla bien, cúbrelas con bastante agua (4 dedos por encima), pon a punto de sal, tápalas y cocínalas durante 8-10 minutos a partir del momento en que suba la válvula.

Apaga el fuego y cuando baje la válvula, abre la olla.

Calienta una cazuela con abundante agua. Retira las hojas de la borraja, enjuaga los tallos, córtalos en trozos de unos 3 centímetros e introdúcelos en la cazuela.

Pela la calabaza, córtala en dados y agrégala. Sazona y cuece las hortalizas a fuego medio durante 8-10 minutos.

Sirve las lentejas en 4 platos, reparte encima las hortalizas y riégalas con un pelín de aceite. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

El chorizo fresco es ideal para cocinar a la brasa o a la plancha, donde suelta gran parte de su grasa. También es perfecto para enriquecer guisos de legumbres, patatas o arroces.

Beneficios saludables de la receta

Las lentejas

Son una fuente espectacular de proteínas vegetales. Además, están llenas de fibra, lo que ayuda a tener una buena digestión y a mantenernos saciados por más tiempo.

También aportan hierro, importante para evitar el cansancio y fortalecer el sistema inmune, especialmente si se combinan con vitamina C (que la calabaza tiene, por cierto).

El chorizo

Aunque es un embutido y debe consumirse con moderación, le da un sabor potente al plato y puede aportar proteínas y hierro. Lo ideal es usar una versión artesanal o con menos grasa.

La calabaza

Es una joya para el sistema digestivo: es suave, ligera y rica en betacarotenos, que nuestro cuerpo transforma en vitamina A, buenísima para la piel, la vista y el sistema inmunológico. También tiene un efecto ligeramente diurético, ayudando a eliminar líquidos retenidos.

La borraja

Aunque poco usada en muchas cocinas, es una planta fantástica. Tiene un ligero efecto antiinflamatorio y es rica en ácidos grasos esenciales que benefician la piel y las articulaciones.

Además, tiene propiedades depurativas y ayuda a fortalecer las defensas naturales del cuerpo. Cuando la combinas con las lentejas y la calabaza, no solo mejora el valor nutricional del plato, sino que también lo hace más digestivo y equilibrado.