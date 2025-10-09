Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 9 DE OCTUBRE

¡Qué bonito! Sergio dedica a su mujer el panel del amor

El concursante ha decidido resolver el panel al acordarse de la mujer de su vida.

¡Qué bonito! Sergio dedica a su mujer el panel del amor

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Sergio ha ganado un premio y a parte ya tenía algo de dinero. Al principio, parecía que el concursante iba a continuar con sus tiradas. Pero, con este panel tan amoroso, Sergio se ha acordado de su mujer.

De un momento a otro, ha decidido resolver el panel y dedicárselo a su mujer. El panel sobre el amor decía: ““Sí, quiero”: Me casaría contigo todos los días”.

Además, Jorge Fernández ha comentado un dato llamativo: conoce de vista a la mujer de Sergio. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Habitaciones a 90.000€

Comprar una habitación por 90.000 euros: el último síntoma del delirio inmobiliario

Matrimonio discrepa sobre el aborto

José Miguel y Paloma, un matrimonio con posiciones opuestas: él practica abortos y ella, antiabortista

Un Bote fallido: Andrés se queda con las ganas de resolver el panel

Un Bote fallido: Andrés se queda con las ganas de resolver el panel

Nieves Álvarez
A partir de las 17:00

Nieves Álvarez nos cuenta cómo pasó de niña acomplejada a top model, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La boda de Susanna Griso.
Enlace

Todos los detalles de la boda de Susanna Griso: un enlace en la Costa Brava con estilo "muy informal"

¡Qué bonito! Sergio dedica a su mujer el panel del amor
MEJORES MOMENTOS | 9 DE OCTUBRE

¡Qué bonito! Sergio dedica a su mujer el panel del amor

El concursante ha decidido resolver el panel al acordarse de la mujer de su vida.

“Estaba sentado en un bar”: La historia que demuestra que Jorge Fernández y Sergio ya se conocían
MEJORES MOMENTOS | 9 DE OCTUBRE

“Estaba sentado en un bar”: La historia que demuestra que Jorge Fernández y Sergio ya se conocían

El concursante del atril amarillo y el presentador se habían conocido en Bilbao y no han podido evitar contar su anécdota.

Gemma

Gemma revela por qué ocultó que tenía hijos al buscar piso: "Decidí callármelo"

Zaida Cantera, exdiputada del PSOE desvela si ha recibido pagos en metálico

¿Recibió Zaida Cantera pagos en metálico del PSOE? "Me pagaban así en la devolución"

Torrijas borrachas con helado, de Karlos Arguiñano: "Una receta clásica, fácil y deliciosa"

Torrijas borrachas con helado, de Karlos Arguiñano: "Una receta clásica, fácil y deliciosa"

Publicidad