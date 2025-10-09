¡Qué bonito! Sergio dedica a su mujer el panel del amor

Sergio ha ganado un premio y a parte ya tenía algo de dinero. Al principio, parecía que el concursante iba a continuar con sus tiradas. Pero, con este panel tan amoroso, Sergio se ha acordado de su mujer.

De un momento a otro, ha decidido resolver el panel y dedicárselo a su mujer. El panel sobre el amor decía: ““Sí, quiero”: Me casaría contigo todos los días”.

Además, Jorge Fernández ha comentado un dato llamativo: conoce de vista a la mujer de Sergio. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!