Gemma revela por qué ocultó que tenía hijos al buscar piso: "Decidí callármelo"

Gemma compartió en el programa cómo la maternidad se convirtió en un obstáculo a la hora de encontrar piso en Y ahora Sonsoles. Asegura que al mencionar que tenía hijos, los propietarios dejaban de mostrar interés.

Ante esta situación, tomó la decisión de no decir que era madre durante las visitas. Su testimonio visibiliza una realidad que afecta a muchas familias con hijos en el mercado del alquiler.