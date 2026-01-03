Isa Pantoja se pronuncia así de directa sobre la nueva novia de su hermano, Kiko Rivera

Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaron su separación después de nueve años de matrimonio y dos hijas en común a finales del pasado agosto y apenas cuatro meses después, ambos están rehaciendo sus vidas amorosas.

Aunque la noticia de su ruptura causó un gran revuelo mediático, pronto la atención se desvió a la nueva pareja de Irene, un hombre llamado Guillermo que prefiere tener una vida alejada de los focos.

Ahora, ha sido Kiko el que por sorpresa ha anunciado a través de sus redes sociales que estaba de nuevo enamorado "de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico".

Su nombre es Lola García y ya están llegando las primeras reacciones de esta relación, como la que ha protagonizado Irene Rosales recientemente.

La siguiente en pronunciarse ha sido la hermana de Kiko, Isa Pantoja, que ha regresado a Madrid tras pasar unos días de desconexión en Disneyland París con su marido, Asraf Beno, y sus hijos, Albertito y el pequeño Cairo.

Isa Pantoja en el aeropuerto | Gtres

"Ni idea", ha respondido Isa al ser preguntada por la nueva novia de Kiko, dejando claro que no forma parte de su día a día, asegurando que no la conoce y evitando entrar en valoraciones.

Asimismo, preguntada por si 2026 podría ser el año de la reconciliación con su hermano y con su madre, la influencer ha preferido no opinar, prefiriendo centrarse en los suyos y seguir caminando al margen del ruido mediático de su familia.