Rosa hace balance de su año 2025: "Con sus altos y sus bajos, pero acabo feliz"

Rosa ha vivido sus segundas Navidades en Pasapalabra, pero 2025 ha sido el primer año que ha pasado entero como concursante. De hecho, es la primera mujer que lo hace, lo que supone una de sus tantas marcas personales. A la hora de hacer balance, asegura que ha sido "un año absolutamente inefable, y, por supuesto, inolvidable".

La concursante coruñesa confiesa haber vivido "altos y bajos". No obstante, asegura en sus redes sociales que acaba "feliz e infinitamente agradecida por todo lo vivido, experimentado y aprendido".

Aunque es evidente que entre sus deseos de 2026 está ganar el bote, en el programa de Nochevieja se decantó por otro tanto o más valioso. "Sobre todo, salud", le dijo a Roberto Leal. Nos sumamos también al que ha formulado en su Instagram: "Que el 2026 venga cargado de todo lo mejor".