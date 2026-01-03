Antena3
EL DISEÑADOR CAMBIA DE RUMBO

Eduardo Navarrete: “He venido a El Desafío porque quería ponerme a prueba”

El diseñador le ha echado valor dando un giro a sus día a día y será uno de los concursantes de la sexta temporada de El Desafío. Descubre lo que nos ha contado Eduardo Navarrete sobre su participación en el concurso.

Eduardo Navarrete

Carmen Pardo
Publicado:

Eduardo Navarrete se ha embarcado en la aventura de El Desafío “porque quería ponerme a prueba a mí mismo”, el diseñador también ha destacado todo el equipo que forma el programa presentado por Roberto Leal como un aliciente para ser concursante.

A la hora de valorar sus puntos fuertes, Navarrete duda sobre qué destacar, aunque finalmente ha hecho hincapié en “su predisposición a hacer cosas”.

Como posibles rivales, Eduardo Navarrete ve más fuerte a María José Campanario, “es la rival más fuerte de esta edición”.

Por su experiencia en otros formatos, el diseñador espera llevar con sentido del humor las valoraciones de Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura.

