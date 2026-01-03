Eduardo Navarrete: “He venido a El Desafío porque quería ponerme a prueba”

Eduardo Navarrete se ha embarcado en la aventura de El Desafío “porque quería ponerme a prueba a mí mismo”, el diseñador también ha destacado todo el equipo que forma el programa presentado por Roberto Leal como un aliciente para ser concursante.

A la hora de valorar sus puntos fuertes, Navarrete duda sobre qué destacar, aunque finalmente ha hecho hincapié en “su predisposición a hacer cosas”.

Como posibles rivales, Eduardo Navarrete ve más fuerte a María José Campanario, “es la rival más fuerte de esta edición”.

Por su experiencia en otros formatos, el diseñador espera llevar con sentido del humor las valoraciones de Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura.