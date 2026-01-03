¡No te lo pierdas!
Isidoro salió a pastar y se topó con una fiesta ilegal: "Me lo pasé muy bien"
La Nochevieja suele traer alguna que otra fiesta clandestina que celebra la entrada del Año Nuevo. Isidoro estaba en el campo con las vacas cuando se encontró con una de ella. No dudó en unirse por la noche.
Publicidad
Isidoro estaba pastando con sus vacas cuando de pronto se topó con una fiesta ilegal en mitad del campo. Sin comerlo, ni beberlo, se encontró con una de las fiestas de Nochevieja clandestinas habituales.
Tras ver la que se había preparado para dar comienzo al Año Nuevo, Isidoro tuvo claro que pasaría a darse una vuelta por la noche: "De día con las vacas, y por la noche de fiesta. Me lo pasé muy bien", confiesa deseando que "ojalá volvieran esta año otra vez".
"Conmigo se portaron muy bien" señala Isidoro al que le hubiera gustado que hubiesen puesto música de "Los Chunguitos o El Fary". Estuvo tanto tiempo que le dio tiempo incluso a ver a algún que otro vecino: "Parecía la fiesta de El Rocío".
Sin duda, un momento único que Isidoro no olvidará y que recordará con el mejor de los recuerdos, aunque alguno de sus vecinos no estuviera a favor de esta fiesta clandestina.
Publicidad