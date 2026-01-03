Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡No te lo pierdas!

Isidoro salió a pastar y se topó con una fiesta ilegal: "Me lo pasé muy bien"

La Nochevieja suele traer alguna que otra fiesta clandestina que celebra la entrada del Año Nuevo. Isidoro estaba en el campo con las vacas cuando se encontró con una de ella. No dudó en unirse por la noche.

Fiesta ilegal

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Isidoro estaba pastando con sus vacas cuando de pronto se topó con una fiesta ilegal en mitad del campo. Sin comerlo, ni beberlo, se encontró con una de las fiestas de Nochevieja clandestinas habituales.

Tras ver la que se había preparado para dar comienzo al Año Nuevo, Isidoro tuvo claro que pasaría a darse una vuelta por la noche: "De día con las vacas, y por la noche de fiesta. Me lo pasé muy bien", confiesa deseando que "ojalá volvieran esta año otra vez".

"Conmigo se portaron muy bien" señala Isidoro al que le hubiera gustado que hubiesen puesto música de "Los Chunguitos o El Fary". Estuvo tanto tiempo que le dio tiempo incluso a ver a algún que otro vecino: "Parecía la fiesta de El Rocío".

Sin duda, un momento único que Isidoro no olvidará y que recordará con el mejor de los recuerdos, aunque alguno de sus vecinos no estuviera a favor de esta fiesta clandestina.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Fiesta ilegal

Isidoro salió a pastar y se topó con una fiesta ilegal: "Me lo pasé muy bien"

El Desafío

¡Regresa El Desafío! El próximo viernes, estreno de la nueva temporada en Antena 3

Rosa, ganadora del primer Rosco de 2026: ¡Manu se queda rozando la remontada!

Rosa, ganadora del primer Rosco de 2026: ¡Manu se queda rozando la remontada!

Un invitado firma el primer pleno de 2026 en el ¿Dónde Están?: Valeria Vegas al ritmo de ‘SloMo’
Mejores momentos | 2 de enero

Un invitado firma el primer pleno de 2026 en el ¿Dónde Están?: Valeria Vegas al ritmo de ‘SloMo’

La petición de Eduardo Navarrete a Roberto Leal por acertar en Pasapalabra: “Un beso en todos los morros”
Mejores momentos | 2 de enero

La petición de Eduardo Navarrete a Roberto Leal por acertar en Pasapalabra: “Un beso en todos los morros”

El fallo geográfico de Fernando Tejero en Pasapalabra
Mejores momentos | 2 de enero

El fallo geográfico de Fernando Tejero en Pasapalabra: Italia tiene frontera… ¡con Chile!

Nada más comenzar la prueba Una de Cuatro, el actor ha tenido este lapsus tan sorprendente del que se ha dado cuenta al instante.

ochoa
Emociónate

Paula Fernández Ochoa, el esquí en sus genes: "La disciplina es amor por lo que haces"

La hija de Paquito y sobrina de Blanca Fernández Ochoa visita el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos como se ha reinventado ante las dificultades que le ha dado la vida.

rave

La fiesta ilegal que la Guardia Civil no ha podido frenar: "Son 6.000 personas"

JUBILACIÓN

"Deberíamos jubilarnos a los 72 años": un experto en economía advierte

baliza v16

¿Es segura la baliza V16 si tenemos marcapasos?

Publicidad