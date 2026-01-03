La vicepresidenta de Venezuela pide una prueba de vida de Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.

Todo ello tras una madrugada convulsa en la que varias explosiones sacudieron Caracas. La Guaira, Aragua y Miranda también se han visto afectadas. Tras este ataque, Nicolás Maduro llamó a pasar a la "lucha armada" ante lo que considera una "agresión imperialista" de Estados Unidos. El presidente venezolano denunció la "gravísima agresión militar" estadounidense contra localidades civiles y militares. Sin embargo, poco después Donald Trump anunciaba en su red social Truth que había capturado a Nicolás Maduro y a su esposa y los había sacado de Venezuela. Según la CBS, habrían sacado a Maduro de Venezuela a través de la fuerza Delta, una fuerza de élite del ejército de EEUU.

Venezuela denunció "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza" y anuncia que protegerá el territorio nacional.

Trump ordenó los ataques

Donald Trump, que ya advirtió de que los ataques por mar a presuntos narcotraficantes pasarían a ser terrestres pronto, ha ordenado los bombardeos contra Caracas, tal y como informa CBS News tras la confirmación de funcionarios estadounidenses.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha ordenado la implementación del decreto que declara el estado de "conmoción exterior" para pasar inmediatamente a la "lucha armada". Colombia es aliado de Venezuela y se teme que los ataques norteamericanos puedan extenderse a su país.