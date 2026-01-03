Julián Fontalvo imita 70 voces: nos demuestra su talento

Julián Fontalvo tiene el arte y la capacidad para imitar más de 70 voces. En Y ahora Sonsoles hemos contado con su presencia y nos ha regalado un trocito de su talento. ¿Sabrías reconocer todas las voces a las que le hemos retado?

Hemos difrutado de "la voz" de Michael Jackson, Miguel Bosé, Tina Turner... ¡Y muchos más! La pasión de Julián Fontalvo viene desde que era bien pequeño, cuando ya amaba cantar. Con el tiempo vio que tenía la capacidad indiscutible para imitar voces.

Ahora cuenta con un espectáculo propio en el Teatro Pavón, y recorrerá toda España para dejar claro el talento que corre por sus venas.