Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡No te lo pierdas!

Julián Fontalvo imita 70 voces: nos demuestra su talento

Si cantar es algo complicado, imagínate imitar la voz de los artistas más reconocidos nacional e internacionalmente. Julián Fontalvo nos demuestra el talento que lleva en la sangre.

Julián Fontalvo

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Julián Fontalvo tiene el arte y la capacidad para imitar más de 70 voces. En Y ahora Sonsoles hemos contado con su presencia y nos ha regalado un trocito de su talento. ¿Sabrías reconocer todas las voces a las que le hemos retado?

Hemos difrutado de "la voz" de Michael Jackson, Miguel Bosé, Tina Turner... ¡Y muchos más! La pasión de Julián Fontalvo viene desde que era bien pequeño, cuando ya amaba cantar. Con el tiempo vio que tenía la capacidad indiscutible para imitar voces.

Ahora cuenta con un espectáculo propio en el Teatro Pavón, y recorrerá toda España para dejar claro el talento que corre por sus venas.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Julián Fontalvo

Julián Fontalvo imita 70 voces: nos demuestra su talento

Karlos Arguiñano se sincera

Karlos Arguiñano se sincera en Navidad: “Pedir perdón me relaja”

Eduardo Navarrete

Eduardo Navarrete: “He venido a El Desafío porque quería ponerme a prueba”

Rosa hace balance de su año 2025: "Con sus altos y sus bajos, pero acabo feliz"
Pide "salud" para 2026

Rosa hace balance de su año 2025: "Con sus altos y sus bajos, pero acabo feliz"

Fiesta ilegal
¡No te lo pierdas!

Isidoro salió a pastar y se topó con una fiesta ilegal: "Me lo pasé muy bien"

El Desafío
A las 22.00 horas

¡Regresa El Desafío! El próximo viernes, estreno de la nueva temporada en Antena 3

El próximo viernes llega la nueva temporada de El Desafío, con nuevos concursantes, nuevas pruebas, y récords históricos por romper.

Rosa, ganadora del primer Rosco de 2026: ¡Manu se queda rozando la remontada!
El Rosco | 2 de enero

Rosa, ganadora del primer Rosco de 2026: ¡Manu se queda rozando la remontada!

El gran duelo de Pasapalabra ha comenzado el año con una gran carga de tensión y con mucho nivel, con los dos concursantes jugando por un bote de 2.578.000 euros.

Un invitado firma el primer pleno de 2026 en el ¿Dónde Están?: Valeria Vegas al ritmo de ‘SloMo’

Un invitado firma el primer pleno de 2026 en el ¿Dónde Están?: Valeria Vegas al ritmo de ‘SloMo’

La petición de Eduardo Navarrete a Roberto Leal por acertar en Pasapalabra: “Un beso en todos los morros”

La petición de Eduardo Navarrete a Roberto Leal por acertar en Pasapalabra: “Un beso en todos los morros”

El fallo geográfico de Fernando Tejero en Pasapalabra

El fallo geográfico de Fernando Tejero en Pasapalabra: Italia tiene frontera… ¡con Chile!

Publicidad