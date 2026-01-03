Tommy Lee Jones y su familia rompen su silencio tras la muerte de Victoria Jones

La familia de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, se ha pronunciado por primera vez después de la muerte de la joven a los 34 años.

La actriz fue hallada sin vida en un hotel de lujo de San Franciscodurante la madrugada de Año Nuevo y por el momento no se han determinado las causas de su muerte, aunque una reveladora llamada a emergencias sugiere que podría haber fallecido a causa de una sobredosis.

El actor Tommy Lee Jones junto a su hija en una imagen de archivo | EFE

Por su parte, la familia de Victoria ha emitido un breve pero significativo comunicado a la revista People, agradeciendo "todas las palabras amables, los pensamientos y las oraciones" recibidas y han pedido respeto absoluto a su privacidad en un momento devastador.

En el mensaje difundido tras su muerte, la familia insiste en que necesita tiempo para asumir la pérdida y despedirse de Victoria, que deja también a un hermano mayor, Austin, muy unido a ella.

Según han confirmado el Departamento de Bomberos y la Policía de San Francisco, los servicios de emergencia acudieron de madrugada al Fairmont San Francisco, en la cima de Nob Hill, tras recibir un aviso por una "emergencia médica" poco antes de las tres de la mañana del 1 de enero.

A su llegada, los sanitarios solo pudieron certificar la muerte de una mujer que, horas más tarde, fue identificada por la Oficina del Forense como Victoria Jones, hija del ganador del Oscar por El fugitivo y de su exesposa Kimberlea Cloughley.

Dawn Laurel-Jones, Victoria Jones y Tommy Lee Jones | Gtres

Victoria Kafka Jones seguía así los pasos de su padre en la interpretación y llegó a participar en varias producciones de cine y televisión, algunas de ellas dirigidas o protagonizadas por el propio Tommy Lee Jones. En su filmografía figuran pequeños papeles en títulos como Men in Black II además de la serie One Tree Hill.

Mientras continúan las pesquisas para aclarar qué ocurrió exactamente aquella madrugada de Año Nuevo en el Fairmont, la industria de Hollywood y el entorno del actor se mantienen en silencio respetuoso, volcando su apoyo en un clan que afronta una de las páginas más dolorosas de su historia.