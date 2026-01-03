Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, enfadada con Begoña por haber confiado en Gabriel

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Digna tratará de convencer a Luis y a Luz: “tenemos que conseguir que ese hombre vaya a la cárcel y pague por lo que ha hecho”.

Así, le ha comentado muy enfadada a Begoña como le da mucha rabia ver a su nieta de nuevo “en manos de un malnacido”. Y es que ahora Begoña y Gabriel tienen oficialmente la custodia de Julia... ¡Y él solo quiere lo peor para los De la Reina!

Por otra parte, Gabriel empezará a estar cada vez más seguro de que la mujer que vio María saliendo de casa de la Reina era Isabel, su prometida en París… ¡con la que ha jugado a llevar una doble vida!

Y no solo eso, también interrogará a María sobre Darío, el antiguo compañero de la facultad de Pelayo. Y es que Gabriel sospecha que ambos podrían ser algo más que amigos. ¿Lo descubrirá?

Por su parte, Doña Clara regañará a Pelayo por haber pasado la noche con Darío… ¡podría ser peligroso! Así le ha advertido muy preocupada, “tienes a Cárdenas detrás tuyo, podría encontrar pruebas para hundirte de una vez por todas”.

Por último, Begoña llamará muy preocupada para preguntar quien ha recogido a Julia hace unos momentos… ¿Quién habrá sido?

