La AEMET alerta de fuertes tormentas y posibles nevadas en todo Madrid

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha avisado este viernes de la llegada en las próximas horas de una masa de aire frío debido a una borrasca que podría causar precipitaciones de nieve en cualquier cota de la región, sobre todo desde la tarde del domingo y durante el lunes.

Según Novillo, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ya ha llevado a cabo una reunión interna de coordinación para contemplar los posibles escenarios y tomar medidas preventivas ante los posibles riesgos.

Novillo recalca que este episodio podría coincidir con "un día muy complejo, de muchísima movilidad", como es el lunes 5, en el cual se celebrarán las tradicionales cabalgatas de Reyes Magos. El consejero ha señalado que el Gobierno regional enviará este mismo viernes un comunicado a los ayuntamientos para que revisen sus planes de actuación invernal, cuenten con los depósitos de sal y los recursos necesarios para actuar el domingo y el lunes.

Aviso de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido este viernes un aviso especial por fenómenos adversos debido a la previsión de nevadas en cotas bajas en el centro, norte y este peninsular desde el próximo domingo 4 hasta al menos el martes 6 de enero.

En la nota, la agencia indica que la borrasca fría aislada Francis se aproximará durante este fin de semana al golfo de Cádiz, trasladando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, sobre la Península.

Asimismo, la posición de una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte conllevarán la formación de "un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire ártico sobre la Península".

En consecuencia, se espera que se produzcan "lluvias intensas" en áreas del sur y este peninsular, y que junto a la penetración de la masa fría ártica puedan surgir a partir del domingo 4 "nevadas en cotas bajas de la mitad norte y este peninsular, así como en áreas de la zona centro". "Se recomienda un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos", indican.

Madrid pide a los ayuntamientos que tomen medidas

La Comunidad de Madrid ha recordado a los ayuntamientos la necesidad para tomar medidas preventivas para afrontar las bajas temperaturas y la previsión de nieve, además de publicar recomendaciones para la población.

De esta forma, se les ha instado a aplicar las medidas del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales. Además, se solicita la disposición de de sal y de espacios adecuados para ante posibles heladas en calzadas y aceras; además de un Plan de Actuación Municipal, y que trasladen a la población diferentes recomendaciones.

Entre ellas, contar con reserva de alimentos, combustible y medicamentos, una linterna; revisar tejados, bajantes, puertas y ventanas; evitar que las estufas de carbón, eléctricas o de gas estén cerca de elementos inflamables, y evitar la actividad al aire libre.

