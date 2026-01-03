Estados Unidos ataca Venezuela, en directo: Trump asegura que ha capturado a Maduro

Varias detonaciones y explosiones se han escuchado durante la madrugada de este sábado en Caracas y en otras zonas del norte del país, como los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Los hechos se producen en un contexto de máxima tensión entre Venezuela y Estados Unidos, después de meses de advertencias y del refuerzo de la presencia militar estadounidense en el Caribe.

El Gobierno venezolano ha denunciado oficialmente una "gravísima agresión militar" estadounidense contra localidades civiles y militares de esos estados y de la capital. En un comunicado leído en la televisión estatal VTV, el Ejecutivo ha anunciado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los órganos de dirección correspondientes en todos los estados y municipios del país.

El presidente Nicolás Maduro ha ordenado hace unas horas además la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, con el objetivo, según el Gobierno, de proteger el territorio y pasar "de inmediato a la lucha armada". Como parte de este decreto, se ha anunciado también un despliegue militar y policial.

Según el Ejecutivo venezolano, los ataques suponen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en especial de los artículos que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. El Gobierno ha advertido que esta agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, particularmente en América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas. También ha afirmado que se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa, amparándose en el artículo 51 de la Carta de la ONU.

Trump confirma el ataque y asegura la captura de Maduro

Horas después de las explosiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que su país ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y ha asegurado que el presidente Nicolás Maduro ha sido capturado junto con su esposa y sacado del país por vía aérea. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump ha afirmado que la operación se había realizado en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses y ha anunciado que dará más detalles en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago, en Florida.

Según fuentes citadas por Fox News, la operación militar nocturna incluyó un amplio despliegue de helicópteros Chinook y unidades de fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido evacuado en una de estas aeronaves. Otras fuentes, consultadas por CBS News, señalan que la captura habría sido llevada a cabo por una unidad de élite del Ejército estadounidense, los Delta Force. Fuentes de la Administración indican que Trump dio luz verde a los ataques hace varios días, tras meses de aumento de la presencia militar frente a las costas venezolanas y de presiones para que Maduro abandonara el poder.

En una breve entrevista con The New York Times desde Mar-a-Lago, Trump ha calificado la operación como "brillante" y destacó la planificación y el papel de los militares implicados. También ha adelantado que explicará si informó o no al Congreso, que tiene la potestad de declarar la guerra.

Cierre del espacio aéreo y reacciones internacionales

A raíz de los ataques, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos emitieron un aviso que prohíbe a las aeronaves operar en el espacio aéreo de Venezuela. La Administración Federal de Aviación estadounidense ha prohibido a los aviones comerciales de ese país volar a cualquier altitud sobre territorio venezolano, alegando riesgos derivados de la actividad militar en curso. La restricción entró en vigor a las 2:00 horas de la madrugada y tendrá una vigencia inicial de 23 horas.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha denunciado ataques con misiles lanzados desde helicópteros estadounidenses contra zonas civiles de Caracas y otros puntos del país. Asegura que estaban a la espera de confirmar si hay víctimas mortales o heridos y califica la ofensiva como "ruin y cobarde", afirmando que el país no será doblegado.

Desde el exterior, no han tardado las reacciones. El expresidente de Bolivia Evo Morales ha condenado lo que califica como un "bombardeo de EEUU contra Venezuela" y habla de una "brutal agresión imperial". En cambio, el presidente argentino, Javier Milei, ha celebrado el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro con un mensaje en redes sociales en el que ha escrito: "Viva la libertad carajo".

En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que ha hablado con el embajador en Venezuela y que todo el personal diplomático se encuentra a salvo. El Gobierno español ha hecho un llamamiento a la desescalada, al respeto del Derecho Internacional y a una solución democrática, negociada y pacífica para la crisis, al tiempo que mantiene contacto permanente con la embajada, el consulado y la colonia española en el país.

Mientras tanto, la vicepresidenta venezolana exige a Estados Unidos una prueba de vida de Nicolás Maduro y de la primera dama, asegurando que se desconoce su paradero, en un escenario de máxima incertidumbre tras una noche que ha marcado un punto de inflexión en la crisis venezolana.

