VENEZUELA
Estados Unidos ataca Venezuela, en directo: Trump asegura que ha capturado a Maduro
Venezuela ha vivido una madrugada marcada por explosiones, sobrevuelos militares y cortes de luz tras lo que el Gobierno de Maduro ha calificado como una "gravísima agresión militar" de EEUU. Horas después, el propio Trump ha asegurado que su país ha llevado a cabo un ataque a gran escala y que maduro y su esposa habían sido capturados y sacados del país.
Varias detonaciones y explosiones se han escuchado durante la madrugada de este sábado en Caracas y en otras zonas del norte del país, como los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Los hechos se producen en un contexto de máxima tensión entre Venezuela y Estados Unidos, después de meses de advertencias y del refuerzo de la presencia militar estadounidense en el Caribe.
El Gobierno venezolano ha denunciado oficialmente una "gravísima agresión militar" estadounidense contra localidades civiles y militares de esos estados y de la capital. En un comunicado leído en la televisión estatal VTV, el Ejecutivo ha anunciado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los órganos de dirección correspondientes en todos los estados y municipios del país.
El presidente Nicolás Maduro ha ordenado hace unas horas además la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, con el objetivo, según el Gobierno, de proteger el territorio y pasar "de inmediato a la lucha armada". Como parte de este decreto, se ha anunciado también un despliegue militar y policial.
Según el Ejecutivo venezolano, los ataques suponen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en especial de los artículos que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. El Gobierno ha advertido que esta agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, particularmente en América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas. También ha afirmado que se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa, amparándose en el artículo 51 de la Carta de la ONU.
Trump confirma el ataque y asegura la captura de Maduro
Horas después de las explosiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que su país ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y ha asegurado que el presidente Nicolás Maduro ha sido capturado junto con su esposa y sacado del país por vía aérea. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump ha afirmado que la operación se había realizado en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses y ha anunciado que dará más detalles en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago, en Florida.
Según fuentes citadas por Fox News, la operación militar nocturna incluyó un amplio despliegue de helicópteros Chinook y unidades de fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido evacuado en una de estas aeronaves. Otras fuentes, consultadas por CBS News, señalan que la captura habría sido llevada a cabo por una unidad de élite del Ejército estadounidense, los Delta Force. Fuentes de la Administración indican que Trump dio luz verde a los ataques hace varios días, tras meses de aumento de la presencia militar frente a las costas venezolanas y de presiones para que Maduro abandonara el poder.
En una breve entrevista con The New York Times desde Mar-a-Lago, Trump ha calificado la operación como "brillante" y destacó la planificación y el papel de los militares implicados. También ha adelantado que explicará si informó o no al Congreso, que tiene la potestad de declarar la guerra.
Cierre del espacio aéreo y reacciones internacionales
A raíz de los ataques, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos emitieron un aviso que prohíbe a las aeronaves operar en el espacio aéreo de Venezuela. La Administración Federal de Aviación estadounidense ha prohibido a los aviones comerciales de ese país volar a cualquier altitud sobre territorio venezolano, alegando riesgos derivados de la actividad militar en curso. La restricción entró en vigor a las 2:00 horas de la madrugada y tendrá una vigencia inicial de 23 horas.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha denunciado ataques con misiles lanzados desde helicópteros estadounidenses contra zonas civiles de Caracas y otros puntos del país. Asegura que estaban a la espera de confirmar si hay víctimas mortales o heridos y califica la ofensiva como "ruin y cobarde", afirmando que el país no será doblegado.
Desde el exterior, no han tardado las reacciones. El expresidente de Bolivia Evo Morales ha condenado lo que califica como un "bombardeo de EEUU contra Venezuela" y habla de una "brutal agresión imperial". En cambio, el presidente argentino, Javier Milei, ha celebrado el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro con un mensaje en redes sociales en el que ha escrito: "Viva la libertad carajo".
En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que ha hablado con el embajador en Venezuela y que todo el personal diplomático se encuentra a salvo. El Gobierno español ha hecho un llamamiento a la desescalada, al respeto del Derecho Internacional y a una solución democrática, negociada y pacífica para la crisis, al tiempo que mantiene contacto permanente con la embajada, el consulado y la colonia española en el país.
Mientras tanto, la vicepresidenta venezolana exige a Estados Unidos una prueba de vida de Nicolás Maduro y de la primera dama, asegurando que se desconoce su paradero, en un escenario de máxima incertidumbre tras una noche que ha marcado un punto de inflexión en la crisis venezolana.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Mike Lee se respalda en la Constitución de EEUU tras los ataques
El senador republicano Mike Lee asegura que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para "proteger a personal estadounidense de ataques inminentes", pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Marco Rubio dice que Maduro será juzgado en EEUU
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que Nicolás Maduro ha sido detenido por EEUU y que se enfrentará a un juicio penal en el país. También afirma en X el senador republicano Mike Lee tras una conversación con Rubio que ahora que el mandatario venezolano ha sido capturado, no se esperan nuevas acciones militares en Venezuela. "Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto".
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: La UE insta "a la moderación" tras los ataques en Venezuela
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, ha hablado con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y llama "a la moderación" en la crisis que está afrontando Venezuela tras los ataques: "He hablado con el secretario de Estado (estadounidense) Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela", dijo la alta representante a través de un mensaje en redes sociales y añadió que la UE hace "un llamamiento a la moderación.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Trump califica la operación como "brillante"
En una breve entrevista telefónica con el periódico 'The New York Times', Trump ha expresado su orgullo con la operación: la califica como "brillante". "Muy buena planificación y muchas tropas excelentes y gente estupenda", añade el mandatario estadounidense.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: El gobierno venezolano pide una reunión de emergencia a la ONU
El Gobierno de Venezuela ha solicitado este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques perpetrados por Estados Unidos. Han enviado una carta al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, pidiendo convocar una reunión de emergencia para discutir los "actos de agresión" de Estados Unidos contra Venezuela, una misiva que también se dirige al secretario general de la ONU, António Guterres.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: EEUU no registra bajas en la operación
No se han registrado bajas estadounidenses en la operación ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atacar a Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, informa este sábado el diario 'The New York Times' y recoge EFE. "Un funcionario estadounidense dijo que no hubo bajas estadounidenses en la operación, pero no quiso hacer comentarios sobre las bajas venezolanas", apunta el diario.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Confirman las primeras muertes de militares y civiles
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, ha informado también este sábado de las primeras víctimas mortales. Han muerto tanto militares como civiles que se encontraban "en los distintos puntos de los ataques". "Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares, que se convierten en mártires de nuestra patria, y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles", ha expresado.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: ¿Cómo ha sido capturado Maduro?
Según fuentes citadas por Fox News, la operación militar nocturna incluía un amplio despliegue de helicópteros Chinook y unidades de fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido evacuado en una de estas aeronaves. Otras fuentes, consultadas por CBS News, señalan que la captura habría sido llevada a cabo por una unidad de élite del Ejército estadounidense, los Delta Force.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: La vicepresidenta venezolana exige a EEUU una prueba de vida de Maduro
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido a EEUU una prueba de vida de Nicolás Maduro, después de que Donald Trump anunciara que el presidente venezolano y su mujer habían sido capturados y trasladados fuera del país. También ha declarado que desconocen su paradero.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: El ministro de Defensa denuncia ataques con misiles en zonas civiles
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha denunciado ataques con misiles desde helicópteros estadounidenses en zonas civiles de Caracas y otros puntos de Venezuela, y ha informado que están a la espera de conocer si existen víctimas mortales o heridos.
"Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", ha expresado Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales. Califica el ataque como "ruin y cobarde" y asegura que "nos han atacado, pero no nos doblegarán".
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Milei celebra la captura de Maduro
El presidente argentino, Javier Milei, ha mostrado su alegría ante el anuncio de Trump sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por el propio mandatario estadounidense. En un mensaje en la red social X, ha celebrado: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Algunas zonas de Caracas se quedan sin luz
Los bombardeos han afectado a la red eléctrica de algunos puntos de Caracas, según ha confirmado el gobierno venezolano tanto en la capital como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira (norte). EFE confirma haber recibido reportes de que partes del oeste y el sur de Caracas se encuentran sin electricidad, mientras otras zonas del este se mantienen con el servicio activo.
"La mayoría de la ciudad sigue con electricidad mientras se reportan explosiones en múltiples zonas de la capital y sobrevuelo de aeronaves", ha indicado la ONG VE sin Filtro en su cuenta de X. Asimismo, la organización ha señalado que se "observa la caída de conectividad" de internet en Caracas "confirmado por reportes directos de residentes" de la capital.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Abascal urge a Maduro a rendirse
El líder de Vox, Santiago Abascal, urge al régimen "narcoterrorista de Maduro" a rendirse y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, "al que ha torturado sin descanso y con brutalidad". A través de su cuenta de X, el presidente de Vox se ha referido así al ataque aéreo que ha lanzado el ejército norteamericano sobre Caracas.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Albares reúne al gabinete de crisis de Exteriores
Albares ha reunido también al gabinete de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores para seguir la situación después de que el Ejército estadounidense atacara Venezuela. Según ha informado la cadena de TV CBS News citando fuentes de la Administración de EEUU, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este sábado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en un nuevo paso dentro de la escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Donald Trump asegura que ha capturado a Maduro
Donald Trump ha asegurado en su red social Truth Social que tiene capturado a Nicolás Maduro y a su esposa. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump", ha asegurado.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Evo Morales denuncia una "brutal agresión imperial"
El expresidente de Bolivia Evo Morales ha condenado el "bombardeo de EEUU contra Venezuela" y denuncia que se trata de una "brutal agresión imperial".
"Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EEUU contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!", ha expresado en su cuenta de X.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Los españoles de la Embajada en Venezuela están a salvo
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador de España en Venezuela y todo el personal se encuentra a salvo.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Maduro llama "a la lucha armada"
Nicolás Maduro ha llamado a pasar a la "lucha armada" ante lo que considera una "agresión imperialista" de Estados Unidos. El presidente venezolano ha denunciado la "gravísima agresión militar" estadounidense contra localidades civiles y militares.
"Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", ha informado el gobierno venezolano.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Condena desde La Habana
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado públicamente el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y ha advertido que la región atraviesa una situación crítica. "Nuestra Zona de Paz está siendo brutalmente asaltada", ha escrito en la red social X, donde ha reclamado una reacción urgente de la comunidad internacional frente a lo que descrine como terrorismo de Estado contra el pueblo venezolano y contra América Latina.
En el mismo sentido se ha expresado el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, quien condena "enérgicamente la agresión militar en curso" de Estados Unidos contra Venezuela. Según el canciller, los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país constituyen "actos cobardes" contra una nación que, afirmó, no ha agredido ni a Estados Unidos ni a ningún otro país.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Restos de fuego y daños en el vallado del aeropuerto militar de Caracas
Fuego y daños visibles se pueden observar en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, el principal aeropuerto militar de Caracas, horas después de las explosiones registradas en distintos puntos de la capital venezolana.
Además de las llamas, en el lugar se aprecian restos de árboles y destrozos en la autopista principal de la ciudad, que discurre junto a la instalación militar. La zona se encuentra acordonada y rodeada por efectivos uniformados a bordo de vehículos oficiales.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: EEUU prohíbe circular por su espacio aéreo
A raíz de los ataques, las Fuerzas Aéreas de EEUU han emitido un aviso oficial este sábado que prohíbe a todas las aeronaves circulas por el espacio aéreo de Venezuela. La Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU ha prohibido a los aviones comerciales estadounidenses operar a cualquier altitud sobre el espacio aéreo de Venezuela, al alegar riesgos para la seguridad derivados de actividad militar en curso en el país sudamericano.
El aviso ha entrado en vigor a las 2:00 am de este sábado (hora local), tendrá una vigencia de 23 horas. En el documento, la autoridad aeronáutica estadounidense no especifica qué fuerzas militares estarían involucradas en las operaciones que motivaron la restricción.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Trump ordenó los ataques hace días
Según indican a CBS News dos funcionarios estadounidenses, fue el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ordenó los ataques aéreos dentro de territorio venezolano hace días.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: El Gobierno de Maduro denuncia una "gravísima agresión militar"
El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó "el despligeue del comando para la defensa integral de la nación".
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: Trump advirtió sobre la posibilidad de ataques terrestres
El presidente Trump advirtió en noviembre sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico. El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano. El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.
Fuertes explosiones en Caracas y otros puntos de Venezuela, en directo: El Gobierno había denunciado "amenazas" de parte de EEUU
Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas sin que hasta el momento se conozcan detalles, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.
