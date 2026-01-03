Karlos Arguiñano se sincera en Navidad: “Pedir perdón me relaja”

Karlos Arguiñano ha querido pedir perdón a los espectadores “por si alguien se ha sentido ofendido con algún comentario” ha confesado el cocinero en el programa.

El chef se ha sincerado sobre la importancia de saber pedir perdón, “me gusta hacerlo todos los años” ha dicho Arguiñano.

Karlos Arguiñano ha confesado que no le cuesta pedir perdón y que es una actitud que le relaja. “Os lo digo de corazón” ha asegurado el cocinero a los espectadores de Cocina abierta de Karlos Arguiñano.