Karlos Arguiñano se sincera en Navidad: “Pedir perdón me relaja”

El cocinero ha querido pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido por lo que ha comentado en alguna ocasión en el programa. Así se ha sincerado Karlos Arguiñano en Cocina abierta.

"Me gusta comenzar el año así"

Carmen Pardo
Karlos Arguiñano ha querido pedir perdón a los espectadores “por si alguien se ha sentido ofendido con algún comentario” ha confesado el cocinero en el programa.

El chef se ha sincerado sobre la importancia de saber pedir perdón, “me gusta hacerlo todos los años” ha dicho Arguiñano.

Karlos Arguiñano ha confesado que no le cuesta pedir perdón y que es una actitud que le relaja. “Os lo digo de corazón” ha asegurado el cocinero a los espectadores de Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

Karlos Arguiñano se sincera

