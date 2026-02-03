Un sueño premonitorio lleva a Bea hasta La ruleta de la suerte

Los sueños en ocasiones se cumplen y Bea es la prueba de ello, la nueva concursante de La ruleta de la suerte ha sorprendido al confesar en el programa de hoy que, dos días antes de abrirse el casting para el programa, soñaba que participaba en él.

Según ha contado en el plató, en su sueño se veía concursando en el programa de Antena 3, una experiencia que ha quedado grabada en un cuaderno lírico en el que apunta todos sus sueños para que no se olvide de ellos. Lo curioso es que, apenas un mes después, el sueño se ha hecho realidad y Bea ha podido vivir en primera persona lo que había imaginado.

Lo que no había soñado la teleoperadora madrileña es que resolvería la primera prueba de velocidad llevándose los 100€ inaugurales.