Para 4 personas

Ensalada de escarola y cuscús con pavo, de Arguiñano: una combinación de sabores muy saludable

Esta ensalada que ha elaborado Karlos Arguiñano es una opción muy completa para reforzar la salud cardiovascular, mantenerte con energía y comer sano sin complicarte.

Utiliza el corazón de la escarola para las ensaladas, y reserva las hojas más verdes y duras para salteados, caldos y purés. El calor reduce el amargor y ablanda la textura.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 escarola (rizada)
  • 200 g de cuscús
  • 1 loncha gruesa de pavo cocido (200 g)
  • 1 aguacate
  • 1 cebolleta
  • 1/2 pimiento verde
  • 50 g de pasas
  • 1 cucharada de sésamo tostado
  • 250 ml de caldo de pollo
  • 1/2 limón
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 12-15 hojas de cebollino
  • Perejil
Elaboración

Pon las pasas a remojo en un cuenco con agua tibia hasta que se ablanden, aproximadamente diez minutos. Escurre y resérvalas.

Calienta el caldo de pollo en un cazo. Pon el cuscús en un bol y vierte por encima el caldo caliente (misma cantidad y un poco más). Cubre con film de cocina y deja que repose hasta que absorba el caldo y quede seco, unos 10 minutos aproximadamente. Retira el film y suelta el cuscús con un tenedor. Deja enfriar.

Para hacer la ensalada, introduce las pasas escurridas en el bol del cuscús. Pica el pimiento verde en brunoise (dados pequeños) y agrégalo al bol. Pela la cebolleta, pícala de la misma forma y añádela al bol. Abre el aguacate, descarta el hueso y córtalo en trozos pequeños. Incorpora el pavo cortado en daditos. Sazona y mezcla bien. Pica finamente las hojas de cebollino y agrégalas. Haz zumo con el limón y viértelo. Añade 2-3 cucharadas de aceite de oliva y mezcla bien.

Limpia las hojas de la escarola de una en una, escúrrelas bien y ponlas en un bol. Aliña con sal y un par de cucharadas de aceite de oliva. Mezcla bien.

Reparte la escarola en 4 platos, coloca encima el cuscús, espolvorea con sésamo tostado y decora con una hoja de perejil.

