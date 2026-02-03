Ensalada de escarola y cuscús con pavo, de Arguiñano: una combinación de sabores muy saludable

Utiliza el corazón de la escarola para las ensaladas, y reserva las hojas más verdes y duras para salteados, caldos y purés. El calor reduce el amargor y ablanda la textura.

Ingredientes, para 4 personas

1 escarola (rizada)

200 g de cuscús

1 loncha gruesa de pavo cocido (200 g)

1 aguacate

1 cebolleta

1/2 pimiento verde

50 g de pasas

1 cucharada de sésamo tostado

250 ml de caldo de pollo

1/2 limón

Aceite de oliva virgen extra

Sal

12-15 hojas de cebollino

Perejil

Elaboración

Pon las pasas a remojo en un cuenco con agua tibia hasta que se ablanden, aproximadamente diez minutos. Escurre y resérvalas.

Calienta el caldo de pollo en un cazo. Pon el cuscús en un bol y vierte por encima el caldo caliente (misma cantidad y un poco más). Cubre con film de cocina y deja que repose hasta que absorba el caldo y quede seco, unos 10 minutos aproximadamente. Retira el film y suelta el cuscús con un tenedor. Deja enfriar.

Para hacer la ensalada, introduce las pasas escurridas en el bol del cuscús. Pica el pimiento verde en brunoise (dados pequeños) y agrégalo al bol. Pela la cebolleta, pícala de la misma forma y añádela al bol. Abre el aguacate, descarta el hueso y córtalo en trozos pequeños. Incorpora el pavo cortado en daditos. Sazona y mezcla bien. Pica finamente las hojas de cebollino y agrégalas. Haz zumo con el limón y viértelo. Añade 2-3 cucharadas de aceite de oliva y mezcla bien.

Limpia las hojas de la escarola de una en una, escúrrelas bien y ponlas en un bol. Aliña con sal y un par de cucharadas de aceite de oliva. Mezcla bien.

Reparte la escarola en 4 platos, coloca encima el cuscús, espolvorea con sésamo tostado y decora con una hoja de perejil.