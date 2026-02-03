Para 4 personas
Ensalada de escarola y cuscús con pavo, de Arguiñano: una combinación de sabores muy saludable
Esta ensalada que ha elaborado Karlos Arguiñano es una opción muy completa para reforzar la salud cardiovascular, mantenerte con energía y comer sano sin complicarte.
Utiliza el corazón de la escarola para las ensaladas, y reserva las hojas más verdes y duras para salteados, caldos y purés. El calor reduce el amargor y ablanda la textura.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 escarola (rizada)
- 200 g de cuscús
- 1 loncha gruesa de pavo cocido (200 g)
- 1 aguacate
- 1 cebolleta
- 1/2 pimiento verde
- 50 g de pasas
- 1 cucharada de sésamo tostado
- 250 ml de caldo de pollo
- 1/2 limón
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 12-15 hojas de cebollino
- Perejil
Elaboración
Pon las pasas a remojo en un cuenco con agua tibia hasta que se ablanden, aproximadamente diez minutos. Escurre y resérvalas.
Calienta el caldo de pollo en un cazo. Pon el cuscús en un bol y vierte por encima el caldo caliente (misma cantidad y un poco más). Cubre con film de cocina y deja que repose hasta que absorba el caldo y quede seco, unos 10 minutos aproximadamente. Retira el film y suelta el cuscús con un tenedor. Deja enfriar.
Para hacer la ensalada, introduce las pasas escurridas en el bol del cuscús. Pica el pimiento verde en brunoise (dados pequeños) y agrégalo al bol. Pela la cebolleta, pícala de la misma forma y añádela al bol. Abre el aguacate, descarta el hueso y córtalo en trozos pequeños. Incorpora el pavo cortado en daditos. Sazona y mezcla bien. Pica finamente las hojas de cebollino y agrégalas. Haz zumo con el limón y viértelo. Añade 2-3 cucharadas de aceite de oliva y mezcla bien.
Limpia las hojas de la escarola de una en una, escúrrelas bien y ponlas en un bol. Aliña con sal y un par de cucharadas de aceite de oliva. Mezcla bien.
Reparte la escarola en 4 platos, coloca encima el cuscús, espolvorea con sésamo tostado y decora con una hoja de perejil.
