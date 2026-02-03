Diario de viaje
La angustia de Daniela y Salma por el equipaje: “Yo me voy a llevar una maleta y la voy a esconder”
Las hijas de Joaquín y Susana no son capaces de meter toda la ropa que quieren para el viaje a Japón en la mochila que les han dado sus padres.
La presión puede con Daniela y Salma a la hora de hacer su equipaje en El capitán en Japón.
A pesar de las indicaciones dadas por Joaquín, sus hijas no son capaces de hacer una mochila con su ropa y neceser para el viaje. “Yo me voy a llevar una maleta y la voy a esconder” ha confesado Salma al ver el poco espacio que tiene en su equipaje.
Joaquín tiene que intervenir en la discusión mientras Susana Saborido le confiesa, “parece que nos vamos a la guerra” al ver el espacio que les han dado para hacer su equipaje.
