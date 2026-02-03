La angustia de Daniela y Salma por el equipaje: “Yo me voy a llevar una maleta y la voy a esconder”

La presión puede con Daniela y Salma a la hora de hacer su equipaje en El capitán en Japón.

A pesar de las indicaciones dadas por Joaquín, sus hijas no son capaces de hacer una mochila con su ropa y neceser para el viaje. “Yo me voy a llevar una maleta y la voy a esconder” ha confesado Salma al ver el poco espacio que tiene en su equipaje.

Joaquín tiene que intervenir en la discusión mientras Susana Saborido le confiesa, “parece que nos vamos a la guerra” al ver el espacio que les han dado para hacer su equipaje.

Disfruta del estreno de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.