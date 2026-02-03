Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Diario de viaje

La angustia de Daniela y Salma por el equipaje: “Yo me voy a llevar una maleta y la voy a esconder”

Las hijas de Joaquín y Susana no son capaces de meter toda la ropa que quieren para el viaje a Japón en la mochila que les han dado sus padres.

Daniela y Salma

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

La presión puede con Daniela y Salma a la hora de hacer su equipaje en El capitán en Japón.

La advertencia de Joquín a su hija Salma: “Lo que no te puedes llevar son cincuenta bragas”

A pesar de las indicaciones dadas por Joaquín, sus hijas no son capaces de hacer una mochila con su ropa y neceser para el viaje. “Yo me voy a llevar una maleta y la voy a esconder” ha confesado Salma al ver el poco espacio que tiene en su equipaje.

Joaquín tiene que intervenir en la discusión mientras Susana Saborido le confiesa, “parece que nos vamos a la guerra” al ver el espacio que les han dado para hacer su equipaje.

Disfruta del estreno de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

Joaquín se enfrenta a un luchador de sumo en Japón: "¡Muévelo!"

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

La infanta Cristina.

Pilar Vidal: "La infanta Cristina no ha superado lo que le hizo Iñaki Urdangarin y sus padres tampoco se lo perdonan"

Juan José Ballesta

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Juan José Ballesta, que nos presenta su nueva vida

Cuatro oportunidades de levantar el Exprés no son suficientes para Bea: “¡No la veo!”

Cuatro oportunidades de levantar el Exprés no son suficientes para Bea: “¡No la veo!”

¡Un panel de más de 1.000 euros! La euforia se apodera de Estela
Mejores momentos | 3 de febrero

¡Un panel de más de 1.000 euros! La euforia se apodera de Estela

Un sueño premonitorio lleva a Bea hasta La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 3 de febrero

Un sueño premonitorio lleva a Bea hasta La ruleta de la suerte

Nueva ley regularización de inmigrantes.
INMIGRACIÓN

¿Hay efecto llamada con la nueva regularización de inmigrantes? Una policía, un inmigrante y una abogada analizan la nueva ley

La propuesta de regularización extraordinaria del Gobierno vuelve a situar el debate migratorio en el centro de la actualidad. ¿Genera un 'efecto llamada'? ¿A quién beneficia realmente?

Bacalao fresco con patatas panadera
Para 4 personas

Receta fácil y rápida de bacalao fresco con patatas panadera de Karlos Arguiñano

Lo que más tiempo te llevará son las patatas panadera, pero sin ninguna complicación. Después, el bacalao solo necesita unos minutos en el horno.

Daniela y Salma

La angustia de Daniela y Salma por el equipaje: “Yo me voy a llevar una maleta y la voy a esconder”

Ensalada de escarola y cuscús con pavo, de Arguiñano: una combinación de sabores muy saludable

Ensalada de escarola y cuscús con pavo, de Arguiñano: una combinación de sabores muy saludable

Jubilados compañeros de piso.

Pensionistas, los nuevos "compañeros de piso": Así viven los jubilados a quienes no llega para el alquiler

Publicidad