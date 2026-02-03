Cuatro oportunidades de levantar el Exprés no son suficientes para Bea: “¡No la veo!”

La concursante del atril azul ha sido muy rápida al resolver la Prueba de Velocidad, pero en este panel la cosa se le ha complicado un poco más.

Bea ha caído hasta en cuatro ocasiones en el gajo Exprés, y todas ellas durante el mismo panel. Pero se le estaba resistiendo una de las palabras: “¡Es que no veo la tercera!”.

Y cuando podría hacerse arriesgado, la del atril azul ya tenía acumulado demasiado dinero como para perderlo en un Exprés. Menos mal que ha sabido resolver el panel satisfactoriamente y sin necesitar el insistente gajo rápido.