¡Un panel de más de 1.000 euros! La euforia se apodera de Estela

La concursante del atril amarillo casi no puede creer la suerte que ha tenido en su estreno en La ruleta. Ha resuelto su primer panel por más de 1.000 euros: “Ya me puedo ir”, bromea Estela satisfecha.

Tras caer en el gajo del Premio, ha conseguido tiradas de 200 euros de forma sucesiva. ¡Todo un reto! Pero ya en la primera tirada, Estela ha multiplicado por 5 los 200 euros del gajo.

Por si fuera poco, la del atril amarillo ha terminado sumando la cantidad del Premio valorado en 150 euros. No está nada mal para empezar… ¡enhorabuena Estela!