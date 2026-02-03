Antena3
Mejores momentos | 3 de febrero

¡Un panel de más de 1.000 euros! La euforia se apodera de Estela

Estela ha cumplido el sueño de cualquier concursante: caer en los gajos más generosos de La ruleta de la suerte una vez tras otra.

¡Un panel de más de 1.000 euros! La euforia se apodera de Estela

La concursante del atril amarillo casi no puede creer la suerte que ha tenido en su estreno en La ruleta. Ha resuelto su primer panel por más de 1.000 euros: “Ya me puedo ir”, bromea Estela satisfecha.

Tras caer en el gajo del Premio, ha conseguido tiradas de 200 euros de forma sucesiva. ¡Todo un reto! Pero ya en la primera tirada, Estela ha multiplicado por 5 los 200 euros del gajo.

Por si fuera poco, la del atril amarillo ha terminado sumando la cantidad del Premio valorado en 150 euros. No está nada mal para empezar… ¡enhorabuena Estela!

Pilar Vidal: "La infanta Cristina no ha superado lo que le hizo Iñaki Urdangarin y sus padres tampoco se lo perdonan"

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Juan José Ballesta, que nos presenta su nueva vida

Cuatro oportunidades de levantar el Exprés no son suficientes para Bea: “¡No la veo!”

¡Un panel de más de 1.000 euros! La euforia se apodera de Estela

Un sueño premonitorio lleva a Bea hasta La ruleta de la suerte

¿Hay efecto llamada con la nueva regularización de inmigrantes? Una policía, un inmigrante y una abogada analizan la nueva ley

La propuesta de regularización extraordinaria del Gobierno vuelve a situar el debate migratorio en el centro de la actualidad. ¿Genera un 'efecto llamada'? ¿A quién beneficia realmente?

Receta fácil y rápida de bacalao fresco con patatas panadera de Karlos Arguiñano

Lo que más tiempo te llevará son las patatas panadera, pero sin ninguna complicación. Después, el bacalao solo necesita unos minutos en el horno.

La angustia de Daniela y Salma por el equipaje: “Yo me voy a llevar una maleta y la voy a esconder”

Ensalada de escarola y cuscús con pavo, de Arguiñano: una combinación de sabores muy saludable

Pensionistas, los nuevos "compañeros de piso": Así viven los jubilados a quienes no llega para el alquiler

