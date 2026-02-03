Antena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Juan José Ballesta, que nos presenta su nueva vida

Tras superar el año más complicado de su vida, Juan José Ballesta retoma su rutina y sus sueños y nos presenta sus nuevos proyectos profesionales: un corto y su empresa de catering.

Juan José Ballesta

Juan José Ballesta, el actor que todos conocimos como 'El Bola', ha dado un giro de 180 grados a su vida. Tras un año envuelto en acusaciones de agresión sexual que le cerraron varias puertas a nivel profesional, la justicia decidió archivar la causa.

Tras ese respiro judicial, Juan José Ballesta ha logrado rehacer su vida, tanto delante de las pantallas como detrás. El actor compagina su trabajo en la interpretación con su nueva empresa, un catering fundado y dirigido por él mismo.

Completamente renovado, Juan José Ballesta vuelve a nuestras pantallas como le conocimos, cargado de energía y dispuesto a conquistar al público. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!

Nueva ley regularización de inmigrantes.
INMIGRACIÓN

¿Hay efecto llamada con la nueva regularización de inmigrantes? Una policía, un inmigrante y una abogada analizan la nueva ley

La propuesta de regularización extraordinaria del Gobierno vuelve a situar el debate migratorio en el centro de la actualidad. ¿Genera un 'efecto llamada'? ¿A quién beneficia realmente?

Bacalao fresco con patatas panadera
Para 4 personas

Receta fácil y rápida de bacalao fresco con patatas panadera de Karlos Arguiñano

Lo que más tiempo te llevará son las patatas panadera, pero sin ninguna complicación. Después, el bacalao solo necesita unos minutos en el horno.

Ensalada de escarola y cuscús con pavo, de Arguiñano: una combinación de sabores muy saludable

Ensalada de escarola y cuscús con pavo, de Arguiñano: una combinación de sabores muy saludable

