Para 4 personas
Karlos Arguiñano: receta sabrosa y elegante de tallarines con vieiras
Los tallarines con vieiras son una combinación perfecta entre lo reconfortante de la pasta y lo nutritivo del marisco.
Publicidad
Este plato no solo es sabroso y elegante, sino que también puede ser muy completo desde el punto de vista nutricional. Combina proteínas magras, grasas saludables y carbohidratos complejos, lo que lo hace ideal para una comida equilibrada que nutre y satisface.
Si te queda algo seca la pasta con la salsa, puedes aligerarla añadiendo un poco del agua de cocción.
Ingredientes, para 4 personas
- 400 g de tallarines
- 16 vieiras
- 3 chalotas
- 200 ml de nata líquida
- 300 ml de salsa de tomate
- 100 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 12-15 hojas de cebollino
- Perejil
Elaboración
Para limpiar las vieiras, introduce la punta del cuchillo entre las dos valvas y ve moviéndola con suavidad hasta que se abran. Retira todo lo sobrante, dejando únicamente los callos blancos y los corales. Reserva.
Para la salsa, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pica las chalotas en brunoise (dados pequeños), introdúcelos en la cazuela y cocina a fuego suave durante 5 minutos (sin que tomen color). Pica los corales y añádelos. Vierte el vino y cocina a fuego fuerte durante 1-2 minutos, para que se evapore el alcohol. Añade la nata y la salsa de tomate. Cocina a fuego moderado durante 10-15 minutos, hasta que reduzca a la mitad.
Tritura con la batidora. Pasa la salsa a una tartera y resérvala.
Pon a cocer abundante agua en una cazuela amplia. Cuando hierva, introduce la pasta, sazona y deja que se cocine durante 8-9 minutos (lo que indique el fabricante). Escurre la pasta y pásala a la tartera de la salsa. Mezcla bien y deja cocinar el conjunto un par de minutos.
Mientras tanto, calienta una cucharada de aceite en una sartén, abre las vieiras por la mitad, salpimienta y saltéalas a fuego vivo durante 1-2 minutos.
Sirve la pasta en plato hondo, salsea y coloca encima las vieiras salteadas. Pica finamente el cebollino y espárcelo sobre los platos. Decora el plato con una hojita de perejil.
Publicidad