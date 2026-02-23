Última hora
Españoles atrapados en México tras la muerte de un líder narco: "Las calles están vacías"
La detención y muerte de 'El Mencho', un líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, ha puesto en jaque a todo Puerto Vallarta. Aeropuertos cerrados, ciudadanos sin poder salir a la calle y españoles atrapados en unas vacaciones que prometían ser de ensueño.
Puerto Vallarta (México) está completamente blindado tras la caída de 'El Mencho', líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad mexicanas, decenas de carreteras y aeropuertos han quedado bloqueados.
Un caos en el que las calles se llenan de miedo, tiroteos y disturbios. Miles de turistas se encuentran atrapados en sus hoteles y muchos ciudadanos son incapaces de salir a trabajar o a continuar con sus vidas.
"Las calles están vacías", asegura Tomás Morales, un ciudadano español en México, "esto pasó hace 10 años, cuando intentaron coger a 'El Mencho', pero en aquella ocasión fue peor".
Las vacaciones de muchos turistas se han convertido en una auténtica pesadilla en la que la incertidumbre y el terror reinan las calles. ¿Cuándo volverá la normalidad a Puerto Vallarta?
