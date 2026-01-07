Acompaña al café
Receta de Magdalenas de mantequilla y almendra de Joseba Arguiñano: “Ricas y naturales”
Una receta deliciosa que nos sirve para endulzar nuestros desayunos o meriendas. Joseba Arguiñano ha querido elaborar la receta tradicional de las magdalenas.
El chef nos ha enseñado cómo elaborar unas deliciosas magdalenas y almendra de la forma más natural posible. Joseba Arguiñano ha enseñado a los espectadores cómo ir haciendo que suba el aire en la receta de repostería.
La rayadura de limón ayuda a que el dulce empalague menos. Les da ese toque diferente a las magdalenas.
Ingredientes (4p.):
200 g de mantequilla (a punto pomada)
200 g de azúcar
3 huevos
220 g de harina
Ralladura de ½ limón
sal
25 g de almendra fileteada
1 cucharada de azúcar glas
Hojas de menta
Elaboración:
Pon la mantequilla en un bol grande y bátela con una batidora de varillas eléctrica hasta que blanquee y espume un poco.
Agrega el azúcar y la ralladura de limón, mezcla un poco y bate los ingredientes un poco. Incorpora los huevos de uno en uno (no hay que agregar el siguiente huevo hasta que el anterior no esté totalmente integrado) y sigue batiéndolos. Añade una pizca de sal y tamiza la harina encima. Mezcla los ingredientes con movimientos suaves y envolventes hasta que desaparezca la harina.
Introduce la mezcla en una manga pastelera y rellena las cápsulas de magdalena a la mitad, pon unas almendras fileteadas encima y espolvoréalas con un poco de azúcar glas. Colócalas sobre una bandeja de horno e introdúcelas en el horno (horno precalentado sin aire a 200º). Baja la temperatura del horno a 175º y hornéalas durante 15 minutos. Retíralas y deja que se enfríen sobre una rejilla.
Sirve y decóralas con unas hojas de menta.
Consejo:
Cuando incorporéis la harina, es importante mezclar los ingredientes suavemente para no eliminar el aire que ha cogido la mezcla de mantequilla, azúcar y huevo.
