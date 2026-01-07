Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Acompaña al café

Receta de Magdalenas de mantequilla y almendra de Joseba Arguiñano: “Ricas y naturales”

Una receta deliciosa que nos sirve para endulzar nuestros desayunos o meriendas. Joseba Arguiñano ha querido elaborar la receta tradicional de las magdalenas.

Magdalenas de mantequilla y almendra de Joseba Arguiñano

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

El chef nos ha enseñado cómo elaborar unas deliciosas magdalenas y almendra de la forma más natural posible. Joseba Arguiñano ha enseñado a los espectadores cómo ir haciendo que suba el aire en la receta de repostería.

La rayadura de limón ayuda a que el dulce empalague menos. Les da ese toque diferente a las magdalenas.

Ingredientes (4p.):

200 g de mantequilla (a punto pomada)

200 g de azúcar

3 huevos

220 g de harina

Ralladura de ½ limón

sal

25 g de almendra fileteada

1 cucharada de azúcar glas

Hojas de menta

Elaboración:

Pon la mantequilla en un bol grande y bátela con una batidora de varillas eléctrica hasta que blanquee y espume un poco.

Blanquea la mantequilla
Blanquea la mantequilla | antena3.com

Agrega el azúcar y la ralladura de limón, mezcla un poco y bate los ingredientes un poco. Incorpora los huevos de uno en uno (no hay que agregar el siguiente huevo hasta que el anterior no esté totalmente integrado) y sigue batiéndolos. Añade una pizca de sal y tamiza la harina encima. Mezcla los ingredientes con movimientos suaves y envolventes hasta que desaparezca la harina.

Amasa la mezcla
Amasa la mezcla | antena3.com

Introduce la mezcla en una manga pastelera y rellena las cápsulas de magdalena a la mitad, pon unas almendras fileteadas encima y espolvoréalas con un poco de azúcar glas. Colócalas sobre una bandeja de horno e introdúcelas en el horno (horno precalentado sin aire a 200º). Baja la temperatura del horno a 175º y hornéalas durante 15 minutos. Retíralas y deja que se enfríen sobre una rejilla.

Sirve y decóralas con unas hojas de menta.

Consejo:

Cuando incorporéis la harina, es importante mezclar los ingredientes suavemente para no eliminar el aire que ha cogido la mezcla de mantequilla, azúcar y huevo.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Postres

Publicidad

Programas

Jorge Fernández disfruta de este temazo de la banda: “Siempre le hago lo mismo a Joaquín”

Jorge Fernández disfruta de este temazo de la banda: “Siempre le hago lo mismo a Joaquín”

Francisco Aldecoa

Francisco Aldecoa, catedrático de Relaciones Internaciones Universidad Complutense de Madrid: "Echo en falta referencia a las víctimas"

Magdalenas de mantequilla y almendra de Joseba Arguiñano

Receta de Magdalenas de mantequilla y almendra de Joseba Arguiñano: “Ricas y naturales”

Venganza contra Piqué
Famosos

La venganza de una fan de Piqué tras negarle una foto el futbolista: "Dije: '¿Sí? pues espérate'"

Potaje de acelgas, garbanzos y alubias
Sencilla y barata

“Manjar de dioses”: Receta de Potaje de acelgas, garbanzos y alubia blanca de Arguiñano

Arancha González Laya
Escena Internacional

Arancha González Laya, exministra de Exteriores, sobre las amenazas de Donald Trump a Europa: "Sería el clavo en el ataúd de la OTAN"

Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores de España, alerta de que Donald Trump debe tomarse "en serio, aunque no al pie de la letra". Advierte de su pulsión unilateral y de su amenaza directa a la Unión Europea. Y avisa que una anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos sería fatal para la Alianza Atlántica.

Muerte streamer, drogas
Redes Sociales

Las circunstancias de la muerte del youtuber Sergio Jiménez y similtudes con Simón Pérez: "Pagaron cinco euros por ver morir al streamer"

El creador de contenido se sometió al peligros reto viral de consumir las cantidades de cocaína y alcohol que pagaran sus morbosos suscriptores. Pocas horas después de iniciar la emisión su madre encontró el cuerpo sin vida del sreamer. El popular creador de contenido Simón Pérez se ha pronunciado al respecto.

Martínez- Almeida

Martínez- Almeida, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en la Pascua Militar: "Se encuentra en una situación desesperada"

Los motivos para no perderte el estreno de El Desafío: "Vais a flipar"

Los motivos para no perderte el estreno de El Desafío: "Vais a flipar"

DANZA

Alex Rodés (13 años) profesional de la danza: "No he sufrido como Billy Elliot"

Publicidad