Receta de Magdalenas de mantequilla y almendra de Joseba Arguiñano: “Ricas y naturales”

El chef nos ha enseñado cómo elaborar unas deliciosas magdalenas y almendra de la forma más natural posible. Joseba Arguiñano ha enseñado a los espectadores cómo ir haciendo que suba el aire en la receta de repostería.

La rayadura de limón ayuda a que el dulce empalague menos. Les da ese toque diferente a las magdalenas.

Ingredientes (4p.):

200 g de mantequilla (a punto pomada)

200 g de azúcar

3 huevos

220 g de harina

Ralladura de ½ limón

sal

25 g de almendra fileteada

1 cucharada de azúcar glas

Hojas de menta

Elaboración:

Pon la mantequilla en un bol grande y bátela con una batidora de varillas eléctrica hasta que blanquee y espume un poco.

Blanquea la mantequilla | antena3.com

Agrega el azúcar y la ralladura de limón, mezcla un poco y bate los ingredientes un poco. Incorpora los huevos de uno en uno (no hay que agregar el siguiente huevo hasta que el anterior no esté totalmente integrado) y sigue batiéndolos. Añade una pizca de sal y tamiza la harina encima. Mezcla los ingredientes con movimientos suaves y envolventes hasta que desaparezca la harina.

Amasa la mezcla | antena3.com

Introduce la mezcla en una manga pastelera y rellena las cápsulas de magdalena a la mitad, pon unas almendras fileteadas encima y espolvoréalas con un poco de azúcar glas. Colócalas sobre una bandeja de horno e introdúcelas en el horno (horno precalentado sin aire a 200º). Baja la temperatura del horno a 175º y hornéalas durante 15 minutos. Retíralas y deja que se enfríen sobre una rejilla.

Sirve y decóralas con unas hojas de menta.

Consejo:

Cuando incorporéis la harina, es importante mezclar los ingredientes suavemente para no eliminar el aire que ha cogido la mezcla de mantequilla, azúcar y huevo.