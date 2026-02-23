Hablamos con ellos
Así llegaron Marco y Antonio a convertirse en 'therians': "Nos criamos en el monte y empezamos a identificarnos con los caballos"
Los 'therians' son personas que no se sienten humanos, sino animales. Antonio y Marco se identifican más con un caballo que con una persona y, por eso, actúan y viven como tal.
Los 'therians' están de actualidad. Este fin de semana, una quedada 'therian' en Barcelona ha llenado portadas, popularizando un término para muchos desconocido: jóvenes que se sienten animales y actúan como tal.
Marco y Antonio son dos jóvenes 'therians' que se sienten caballos. Desde pequeños tuvieron una conexión especial con este animal y aprendieron a relacionarse como ellos: andando a cuatro patas, poniéndose una máscara o relinchando. "Nos criamos en el campo, hacíamos hípica y empezamos a sentir cosas hacia estos animales", confiesan.
Pese a sentirse más cómodos en el papel de caballo, ambos tienen claro que hay ambientes en los que no pueden relacionarse como les gustaría. En el ámbito laboral, por ejemplo, ambos se comportan como humanos.
Antonio y Marco tienen claro que ser 'therian' es su manera de ser y expresarse, pese a la imagen negativa que les rodea. "Cada uno es libre de sentirse y expresarse como quieran", nos cuentan.
Ambos forman parte del mismo grupo 'therian', en el que hay dos caballos, un perro y un zorro. Un círculo en el que comparten experiencias y dicen sentirse libres y comprendidos.
