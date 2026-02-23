Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con ellos

Así llegaron Marco y Antonio a convertirse en 'therians': "Nos criamos en el monte y empezamos a identificarnos con los caballos"

Los 'therians' son personas que no se sienten humanos, sino animales. Antonio y Marco se identifican más con un caballo que con una persona y, por eso, actúan y viven como tal.

Therian

Publicidad

Los 'therians' están de actualidad. Este fin de semana, una quedada 'therian' en Barcelona ha llenado portadas, popularizando un término para muchos desconocido: jóvenes que se sienten animales y actúan como tal.

Therian

Marco y Antonio son dos jóvenes 'therians' que se sienten caballos. Desde pequeños tuvieron una conexión especial con este animal y aprendieron a relacionarse como ellos: andando a cuatro patas, poniéndose una máscara o relinchando. "Nos criamos en el campo, hacíamos hípica y empezamos a sentir cosas hacia estos animales", confiesan.

Pese a sentirse más cómodos en el papel de caballo, ambos tienen claro que hay ambientes en los que no pueden relacionarse como les gustaría. En el ámbito laboral, por ejemplo, ambos se comportan como humanos.

Antonio y Marco tienen claro que ser 'therian' es su manera de ser y expresarse, pese a la imagen negativa que les rodea. "Cada uno es libre de sentirse y expresarse como quieran", nos cuentan.

Ambos forman parte del mismo grupo 'therian', en el que hay dos caballos, un perro y un zorro. Un círculo en el que comparten experiencias y dicen sentirse libres y comprendidos.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Mexico

Españoles atrapados en México tras la muerte de un líder narco: "Las calles están vacías"

Juan Carlos Oviedo

Juan Carlos, hermano mayor de los Gemeliers, tras su brutal agresión: "Uno de ellos ha empezado a seguir a la novia de Daniel"

Therian

Así llegaron Marco y Antonio a convertirse en 'therians': "Nos criamos en el monte y empezamos a identificarnos con los caballos"

Therian
Nos lo cuenta

Nela, la joven 'therian' que se siente perra: "Siendo humana no me encuentro cómoda, prefiero ser un animal"

Ramón Tejero
Exclusiva

Hablamos con el hijo de Antonio Tejero en el aniversario del 23-F: "Para nosotros hoy es un día normal y corriente"

Jorge Pueyo, CHA
CÓNCLAVE IZQUIERDAS

¿Será capaz la izquierda de refundarse? ¿Rufián o el nuevo Sumar? Responde Jorge Pueyo, candidato de la Chunta Aragonesista

La izquierda se juega mucho más que unas siglas. Jorge Pueyo, diputado de la Chunta Aragonesista, avisa en Espejo Público: "Las elecciones son la recompensa al trabajo de años". Pide huir de los egos, apuesta por la generosidad y deja claro que Aragón quiere liderar su propio espacio.

Mario Vaquerizo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Mario Vaquerizo nos abre las puertas a su lado más íntimo

La música le unió a Alaska y hoy sigue siendo su forma de vivir y de expresarse. Hoy, Mario Vaquerizo nos presenta su faceta más personal, más allá del hombre que nos conquistó a través de la televisión.

Así son los 'therian'.

Los therians llegan a España: "Más que nada es ser tú mismo y ser más libre"

Venta online burundanga

Alerta por la venta de burundanga a domicilio en Madrid: "Hay una gran organización detrás"

3_Panelfinal

Tamara consigue llevarse la cantidad económica más elevada del panel final, un bote de 8.000€

Publicidad