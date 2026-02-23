Hablamos con el hijo de Antonio Tejero en el aniversario del 23-F: "Para nosotros hoy es un día normal y corriente"

Todos creen conocer el relato de lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981 en España. Antonio Tejero, pistola en mano, irrumpía en el Congreso de los Diputados en un intento fallido de golpe de Estado. Sin embargo, hay un lado de la historia que hasta ahora no conocíamos y que podría cambiar el rumbo de todo.

El Gobierno ha aprobado la desclasificación de más de un centenar de archivos hasta ahora ocultos. Audios y documentos a los que todos los ciudadanos pasarán a tener acceso.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado en exclusiva con Ramón, el hijo de Antonio Tejero, el personaje por excelencia que protagonizó aquel 23-F. Según nos cuenta, su padre, que ya tiene casi 94 años, es un hombre que, pese a estar mayor, "tiene la cabeza totalmente lúcida".

"Para nosotros hoy es un día normal y corriente, aunque ciertamente es un hecho que marcó un hito en nuestra familia", afirma Ramón Tejero, "llevamos una vida normal, una vida familiar, como una familia normal en España".

Para la familia Tejero Díez, el 23-F ha quedado como una mera anécdota que marcó su apellido, pero que no les impidió seguir viviendo con normalidad. Hasta el punto de que Ramón confiesa que ha tenido que avisar a su padre del día que era hoy: "Le he dicho: "Papá es 23 de febrero" y me ha dicho: "Ah vale, vale. Estupendo"".

La historia podría dar un giro de 180 grados en cuestión de segundos. ¿Cómo afectará esta nueva información a nuestro país? ¿Conocemos realmente lo que ocurrió aquel día en el Congreso?