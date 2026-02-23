Juan Carlos, hermano mayor de los Gemeliers, tras su brutal agresión: "Uno de ellos ha empezado a seguir a la novia de Daniel"

Jesús y Daniel Oviedo fueron víctimas el pasado viernes de una agresión a la salida de una discoteca en Madrid. Ambos celebraban su cumpleaños junto a sus amigos y sus respectivas parejas cuando, mientras esperaban un taxi para regresar a casa, un grupo de desconocidos comenzaron a increparles.

Entre gritos e insultos, los agresores rociaron con spray pimienta a los Gemeliers y a sus novias, que grababan la escena. Una agresión por la que tuvieron que ser ingresados en el hospital.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Juan Carlos Oviedo, el hermano mayor de Daniel y Jesús, que asegura que los artistas están teniendo muchas secuelas tras la agresión. "Han pasado muy mala noche física y psicológicamente", nos cuenta, "han tenido pesadillas toda la noche, les cuesta respirar, han estado vomitando...".

Según Juan Carlos, la agresión no tenía ninguna justificación. "Ellos siempre han sido bastante cautos yendo a los sitios y ahora tienen miedo de no poder seguir saliendo con sus novias y sus amigos". Además, el hermano mayor de los Oviedo asegura que en ningún momento los Gemeliers trataron de defenderse: "Ellos no tocaron a nadie en ningún momento".

La Policía ya tiene identificados a los agresores y es consciente de que uno de ellos ha empezado a seguir en redes a la novia de uno de los Gemeliers. "Ha seguido a la novia de Daniel por Instagram, pero no le ha escrito ni nada", desvela Juan Carlos Oviedo.

Tras la agresión, Jesús y Daniel están en estado de shock, así como sus novias, que no han logrado recuperarse emocionalmente del ataque.