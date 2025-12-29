Antena3
Receta fácil de espirales con berenjena y berberechos, de Arguiñano: "Un platazo se le mire por donde se le mire"

Karlos Arguiñano ha elaborado un platazo de espirales acompañado de berenjena y berberechos, una salsa increíble y un saborazo que convierte una receta convencional de pasta en algo espectacular.

Si la salsa se queda un poco seca, puedes aligerarla vertiéndole un poco del agua de la cocción de la pasta.

Ingredientes, para 4 personas

  • 400 g de espirales de colores
  • 1 berenjena
  • 1 cebolla
  • ½ k de berberechos
  • 200 ml de nata líquida
  • 50 ml de vino blanco
  • 1 cucharadita de orégano en polvo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Elaboración

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4 cucharadas de aceite. Pela la cebolla, córtala en daditos e introdúcela en la tartera. Sazona y rehógala a fuego medio durante 6-8 minutos. Lava la berenjena, pélala, córtala en daditos, agrégala, sazónala y cocina todo junto durante 8-10 minutos más.

Calienta una sartén sin aceite, introduce los berberechos, vierte el vino, tapa y cocínalos hasta que se abran (a medida que se vayan abriendo retíralos a una fuente).

Saca los berberechos, retírales las conchas y resérvalos.

Cuela el caldo que han soltado los berberechos y viértelo sobre las berenjenas. Añade también la nata líquida y el orégano y mezcla bien. Deja que reduzca a fuego suave durante 6-8 minutos.

Calienta una cazuela con abundante agua y sazónala. Cuando empiece a hervir, introduce la pasta y cuécela durante el tiempo que indique el paquete. Escurre la pasta, introdúcela en la tartera, mezcla bien y cocina todo conjuntamente durante 1 minuto.

Sirve la pasta en 4 platos, espolvoréalos con un poco de perejil picado y muéleles encima un poco de pimienta. Reparte los berberechos en 4 platos y decóralos con unas hojas de perejil.

Para 4 personas

Receta fácil de espirales con berenjena y berberechos, de Arguiñano: "Un platazo se le mire por donde se le mire"

