La sencilla receta de pan pav de Joseba Arguiñano: mezclar ingredientes, amasar, reposar y al horno

Coloca los bollitos en la bandeja de horno muy juntos, dejando 1-2 cm aproximadamente entre cada uno. Al realizar la segunda fermentación, las bolas crecerán, se tocarán entre sí y se verán obligadas a expandirse verticalmente. De esta manera los laterales quedarán tiernos y sin corteza crujiente.

Si haces más cantidad de bollitos o más grandes, ten en cuenta que podrían necesitar unos minutos más de horneado.

Ingredientes, para 9 bollitos

250 g de harina de trigo de fuerza + 30 g para amasar

150 ml de agua templada

10 g de azúcar

50 g de mantequilla a punto de pomada

6 g de levadura fresca de panadería

5 g de sal

1 huevo batido

Ingredientes Pan Pav | antena3.com

Elaboración

Pon la harina en un bol y agrega el agua templada. Añade la mantequilla, la levadura, el azúcar y la sal. Mezcla bien hasta que se integren todos los ingredientes, tapa con film transparente y deja reposar durante 30 minutos (autólisis).

Mezcla bien hasta que se integren todos los ingredientes | antena3.com

Transcurrido ese tiempo, esparce un poco de harina sobre una superficie limpia. Amasa durante 8-10 minutos, hasta conseguir una masa lisa y elástica. Cubre con film transparente y deja fermentar durante 2-3 horas, hasta que duplique su volumen (primera fermentación).

Cubre con film transparente y deja fermentar durante 2-3 horas | antena3.com

Después del reposo, vuelve a amasar durante 8-10 minutos y divide la masa en 9 trozos. Haz 9 bolas y ponlas en la bandeja de horno (cubierta con papel de hornear) dejando 1-2 centímetros de separación entre ellas. Cubre con un paño y deja reposar durante 1 hora aproximadamente (segunda fermentación). Después, pinta los bollitos con huevo batido.

Haz 9 bolas y ponlas en la bandeja de horno | antena3.com

Precalienta el horno a 230ºC y hornea durante 8-10 minutos. Deja templar antes de separar los bollitos y sirve.

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