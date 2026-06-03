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Para 9 bollitos

La sencilla receta de pan pav de Joseba Arguiñano: mezclar ingredientes, amasar, reposar y al horno

Joseba Arguiñano nos ha sorprendido hoy con esta receta de pan casero que se elabora con sencillos pasos para que lo pueda hacer cualquiera. Además, combina perfectamente tanto con dulce como con salado.

La sencilla receta de pan pav de Joseba Arguiñano: mezclar ingredientes, amasar, reposar y al horno

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Coloca los bollitos en la bandeja de horno muy juntos, dejando 1-2 cm aproximadamente entre cada uno. Al realizar la segunda fermentación, las bolas crecerán, se tocarán entre sí y se verán obligadas a expandirse verticalmente. De esta manera los laterales quedarán tiernos y sin corteza crujiente.

Si haces más cantidad de bollitos o más grandes, ten en cuenta que podrían necesitar unos minutos más de horneado.

Ingredientes, para 9 bollitos

  • 250 g de harina de trigo de fuerza + 30 g para amasar
  • 150 ml de agua templada
  • 10 g de azúcar
  • 50 g de mantequilla a punto de pomada
  • 6 g de levadura fresca de panadería
  • 5 g de sal
  • 1 huevo batido
Ingredientes Pan Pav
Ingredientes Pan Pav | antena3.com

Elaboración

Pon la harina en un bol y agrega el agua templada. Añade la mantequilla, la levadura, el azúcar y la sal. Mezcla bien hasta que se integren todos los ingredientes, tapa con film transparente y deja reposar durante 30 minutos (autólisis).

Mezcla bien hasta que se integren todos los ingredientes
Mezcla bien hasta que se integren todos los ingredientes | antena3.com

Transcurrido ese tiempo, esparce un poco de harina sobre una superficie limpia. Amasa durante 8-10 minutos, hasta conseguir una masa lisa y elástica. Cubre con film transparente y deja fermentar durante 2-3 horas, hasta que duplique su volumen (primera fermentación).

Cubre con film transparente y deja fermentar durante 2-3 horas
Cubre con film transparente y deja fermentar durante 2-3 horas | antena3.com

Después del reposo, vuelve a amasar durante 8-10 minutos y divide la masa en 9 trozos. Haz 9 bolas y ponlas en la bandeja de horno (cubierta con papel de hornear) dejando 1-2 centímetros de separación entre ellas. Cubre con un paño y deja reposar durante 1 hora aproximadamente (segunda fermentación). Después, pinta los bollitos con huevo batido.

Haz 9 bolas y ponlas en la bandeja de horno
Haz 9 bolas y ponlas en la bandeja de horno | antena3.com

Precalienta el horno a 230ºC y hornea durante 8-10 minutos. Deja templar antes de separar los bollitos y sirve.

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