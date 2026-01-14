Receta de shokupan, de Joseba Arguiñano: un pan japonés suave, tierno y esponjoso

El shokupan es un pan japonés suave, tierno y esponjoso, perfecto para los sándwiches o para hacer unas ricas tostadas de desayuno o merienda.

Esta receta, aunque es de origen japonés, se ha extendido por todo el mundo. Joseba la elabora paso a paso para que la puedas preparar fácilmente en casa.

Ingredientes, para 4 personas

300 gr de harina de trigo + 25 g para estirar

225 ml de leche

20 gr de azúcar

10 gr de levadura de panadería

15 gr mantequilla

7 gr de sal

1 huevo batido para pintar

Menta

Ingredientes para la pre masa (Tang Zhong)

75 gr de harina de trigo

60 ml de agua hirviendo

Ingredientes Shokupan | antena3.com

Elaboración

Para la pre masa (preparar de víspera)

Pon el agua en un cazo, cuando esté hirviendo, incorpora la harina y mezcla hasta que absorba toda la harina.

Deja enfriar la masa y guárdala envuelta en film de cocina en el frigorífico hasta el día siguiente.

Pon en un bol la harina, la premasa desmenuzada, la leche, la levadura, el azúcar y la sal. Mezcla bien hasta que los ingredientes se integren. Cubre el bol con film de cocina y deja reposar durante 30 minutos.

Mezcla bien hasta que los ingredientes se integren | antena3.com

Pasa la masa a la encimera, incorpora poco a poco la mantequilla a punto de pomada y sigue amasando hasta que la masa quede manejable.

Si la masa está demasiado pegajosa, deja que repose durante 8-10 minutos y sigue amasando.

Realiza dos o tres reposos, los que necesite la masa, hasta que veas que queda lisa.

Pasa la masa a la encimera con un poco de harina, quita el aire aplastando con la mano y espolvorea con un poquito de harina por encima de la masa. Estira con un rodillo hasta formar un rectángulo. Divídelo en tres partes en forma de triángulos.

Pasa la masa a la encimera con un poco de harina | antena3.com

Coge las puntas del triángulo y dóblalas hacia adentro y enróllalo. Repite el proceso con los otros dos triángulos.

Introduce los tres rollos en un molde tipo plum cake.

Introduce los tres rollos en un molde tipo plum cake | antena3.com

Deja fermentar durante 1 hora tapado con un paño.

Calienta el horno a 180º, pincela la superficie del pan con el huevo batido y hornea durante 30 minutos sin ventilador.

Retíralo y deja que se enfríe sobre una rejilla.