Para 4 personas

Receta de shokupan, de Joseba Arguiñano: un pan japonés suave, tierno y esponjoso

Joseba Arguiñano prepara en esta ocasión un pan japonés que se ha puesto muy de moda y que es perfecto para un buen desayuno o merienda. Lo hace de forma casera y sencilla, y el resultado es deliciosamente jugoso.

El shokupan es un pan japonés suave, tierno y esponjoso, perfecto para los sándwiches o para hacer unas ricas tostadas de desayuno o merienda.

Esta receta, aunque es de origen japonés, se ha extendido por todo el mundo. Joseba la elabora paso a paso para que la puedas preparar fácilmente en casa.

Ingredientes, para 4 personas

  • 300 gr de harina de trigo + 25 g para estirar
  • 225 ml de leche
  • 20 gr de azúcar
  • 10 gr de levadura de panadería
  • 15 gr mantequilla
  • 7 gr de sal
  • 1 huevo batido para pintar
  • Menta

Ingredientes para la pre masa (Tang Zhong)

  • 75 gr de harina de trigo
  • 60 ml de agua hirviendo
Ingredientes Shokupan
Elaboración

Para la pre masa (preparar de víspera)

Pon el agua en un cazo, cuando esté hirviendo, incorpora la harina y mezcla hasta que absorba toda la harina.

Deja enfriar la masa y guárdala envuelta en film de cocina en el frigorífico hasta el día siguiente.

Pon en un bol la harina, la premasa desmenuzada, la leche, la levadura, el azúcar y la sal. Mezcla bien hasta que los ingredientes se integren. Cubre el bol con film de cocina y deja reposar durante 30 minutos.

Mezcla bien hasta que los ingredientes se integren
Pasa la masa a la encimera, incorpora poco a poco la mantequilla a punto de pomada y sigue amasando hasta que la masa quede manejable.

Si la masa está demasiado pegajosa, deja que repose durante 8-10 minutos y sigue amasando.

Realiza dos o tres reposos, los que necesite la masa, hasta que veas que queda lisa.

Pasa la masa a la encimera con un poco de harina, quita el aire aplastando con la mano y espolvorea con un poquito de harina por encima de la masa. Estira con un rodillo hasta formar un rectángulo. Divídelo en tres partes en forma de triángulos.

Pasa la masa a la encimera con un poco de harina
Coge las puntas del triángulo y dóblalas hacia adentro y enróllalo. Repite el proceso con los otros dos triángulos.

Introduce los tres rollos en un molde tipo plum cake.

Introduce los tres rollos en un molde tipo plum cake
Deja fermentar durante 1 hora tapado con un paño.

Calienta el horno a 180º, pincela la superficie del pan con el huevo batido y hornea durante 30 minutos sin ventilador.

Retíralo y deja que se enfríe sobre una rejilla.

