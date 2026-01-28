Para 4 personas
Pan de maíz y trigo con pipas de girasol, de Joseba Arguiñano: una bomba de sabor y salud
Combinar maíz, trigo y pipas de girasol no solo le da una textura riquísima, sino que también convierte cada rebanada en una fuente de nutrientes súper beneficiosos para tu cuerpo.
Si la masa queda un poco pegajosa, espolvorea un poco de harina sobre ella en el momento de amasar, no mucha porque si no se resecaría demasiado.
Ingredientes, para 2 hogazas
- 150 g de harina de maíz
- 500 g de harina de trigo
- 450 ml de agua
- 20 g de sal
- 5 g de levadura prensada
- 150 g de masa madre
- 10 ml de aceite de oliva
- 150 g de pipas de girasol
Para el maíz escaldado:
- 225 g de harina de maíz
- 275 ml de agua
Elaboración
Prepara el escaldado de maíz (premasa) de víspera. Para ello, pon el agua en un cazo. Cuando esté a punto de hervir, retira el cazo del fuego y añade la harina de maíz. Remueve con una espátula. Pasa la premasa a la encimera y trabájala con las manos hasta conseguir una masa fina. Tapa y deja que se enfríe en el frigorífico de un día para otro.
Para hacer la masa, pon en un bol grande la premasa, añade el agua y mezcla bien con las manos hasta que se suelte. Incorpora la harina de maíz, la harina de trigo, la masa madre y la levadura desmenuzada. Sigue mezclando con las manos. Sazona y vierte el aceite. Mezcla bien hasta que quede una masa compacta y sin grumos. Tapa con plástico de cocina y deja reposar durante 30-40 minutos, hasta que duplique su volumen.
Una vez hecha la primera fermentación, pasa la masa a la encimera y amasa de fuera hacia adentro como haciendo una bola, hasta que quede lisa. Parte la bola en dos, para hacer dos hogazas. Estira la masa y después ve metiendo para dentro los lados y enroscando (repite este movimiento hasta obtener un pan alargado).
Cubre una fuente de horno con una tela. Pasa los panes por un papel de cocina húmedo y pega las pipas. Haz un corte diagonal a lo largo de los dos panes. Cubre con la tela y deja que hagan la segunda fermentación hasta que doblen su volumen, a temperatura ambiente unas dos horas aproximadamente; en el frigorífico de un día para otro.
Cubre la bandeja de horno con papel de hornear, pon encima las dos hogazas, mójalas con un pulverizador de agua y hornea (con el horno previamente calentado) a 200º C durante 15 minutos. Baja la temperatura a 180º C y hornea durante 30 minutos más, hasta que esté dorado y crujiente. Deja enfriar y listo para comer.
