Para 4 personas
Repollo guisado a la siciliana, de Karlos Arguiñano: "Una receta sencilla que tiene mucho éxito en el sur de Italia"
Esta receta de repollo guisado a la siciliana que ha elaborado Karlos Arguiñano es tan sencilla que solo necesitas 4 ingredientes para prepararla. Ni qué decir de lo barata que sale y lo saludable que es.
Si no quieres usar vino blanco, puedes sustituirlo por agua o por caldo de verduras tranquilamente.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 repollo y medio
- 100 g de tomate concentrado
- 2 dientes de ajo
- 100 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta 4-5 cucharadas de aceite de oliva en una cazuela amplia. Pela los dientes de ajo e introdúcelos enteros en la cazuela. Cocina a fuego suave hasta que se doren.
Descarta las hojas exteriores del repollo, ábrelo por la mitad, retira el tronco central y córtalo en juliana. Introduce el repollo y rehógalo (es posible que, al comienzo, no te entre todo en la cazuela; ve añadiéndolo poco a poco). Vierte el vino blanco, tapa y cocínalo durante 10 minutos, hasta que se ablande un poco.
Añade la pasta de tomate y mezcla bien. Sazona, tapa y cocina a fuego suave durante 25 minutos aproximadamente. Remueve de vez en cuando. Rectifica de sal.
Reparte el repollo en 4 platos hondos y decora con una hojita de perejil.
