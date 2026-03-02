Antena3
Para 4 personas

Repollo guisado a la siciliana, de Karlos Arguiñano: "Una receta sencilla que tiene mucho éxito en el sur de Italia"

Esta receta de repollo guisado a la siciliana que ha elaborado Karlos Arguiñano es tan sencilla que solo necesitas 4 ingredientes para prepararla. Ni qué decir de lo barata que sale y lo saludable que es.

Repollo guisado a la siciliana, de Karlos Arguiñano: "Una receta sencilla que tiene mucho éxito en el sur de Italia"

Si no quieres usar vino blanco, puedes sustituirlo por agua o por caldo de verduras tranquilamente.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 repollo y medio
  • 100 g de tomate concentrado
  • 2 dientes de ajo
  • 100 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Repollo guisado a la siciliana
Ingredientes Repollo guisado a la siciliana

Elaboración

Calienta 4-5 cucharadas de aceite de oliva en una cazuela amplia. Pela los dientes de ajo e introdúcelos enteros en la cazuela. Cocina a fuego suave hasta que se doren.

Descarta las hojas exteriores del repollo, ábrelo por la mitad, retira el tronco central y córtalo en juliana. Introduce el repollo y rehógalo (es posible que, al comienzo, no te entre todo en la cazuela; ve añadiéndolo poco a poco). Vierte el vino blanco, tapa y cocínalo durante 10 minutos, hasta que se ablande un poco.

Introduce el repollo y rehógalo
Introduce el repollo y rehógalo

Añade la pasta de tomate y mezcla bien. Sazona, tapa y cocina a fuego suave durante 25 minutos aproximadamente. Remueve de vez en cuando. Rectifica de sal.

Añade la pasta de tomate y mezcla bien
Añade la pasta de tomate y mezcla bien

Reparte el repollo en 4 platos hondos y decora con una hojita de perejil.

