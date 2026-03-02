Repollo guisado a la siciliana, de Karlos Arguiñano: "Una receta sencilla que tiene mucho éxito en el sur de Italia"

Si no quieres usar vino blanco, puedes sustituirlo por agua o por caldo de verduras tranquilamente.

Ingredientes, para 4 personas

1 repollo y medio

100 g de tomate concentrado

2 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Calienta 4-5 cucharadas de aceite de oliva en una cazuela amplia. Pela los dientes de ajo e introdúcelos enteros en la cazuela. Cocina a fuego suave hasta que se doren.

Descarta las hojas exteriores del repollo, ábrelo por la mitad, retira el tronco central y córtalo en juliana. Introduce el repollo y rehógalo (es posible que, al comienzo, no te entre todo en la cazuela; ve añadiéndolo poco a poco). Vierte el vino blanco, tapa y cocínalo durante 10 minutos, hasta que se ablande un poco.

Añade la pasta de tomate y mezcla bien. Sazona, tapa y cocina a fuego suave durante 25 minutos aproximadamente. Remueve de vez en cuando. Rectifica de sal.

Reparte el repollo en 4 platos hondos y decora con una hojita de perejil.