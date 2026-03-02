Josep Borrell aprueba la postura de Sánchez contra el ataque de EEUU a Irán: "Me parece muy coherente y ojalá otros la adoptaran"

Josep Borrell cree que Pedro Sánchez ha acertado al criticar duramente el ataque que Estados Unidos ha lanzado contra Irán este fin de semana. "El único país que ha dicho esto es un atentado contra la legalidad internacional y es una operación injustificada, como creo que se debe decir, es España" asegura el ex Alto Representante de la Unión Europea.

Apoya totalmente la posición del presidente del Gobierno, que este fin de semana ha tachado el ataque de EEUU e Israel a Irán como un "atropello a la legalidad internacional" y ha llamado a la "desescalada". "Me parece muy coherente" dice Borrell, quien desearía que muchos de sus antiguos colegas europeos "tuvieran la misma".

La respuesta de Europa

El ex jefe de la diplomacia europea cree, como Sánchez, que la respuesta de Europa ha sido demasiado tibia. "Cuando oigo hablar a algunos de los colegas del Consejo, la Presidencia o incluso mi propia sucesora (en referencia a Kaja Kallas) están en una posición de no discutir tonterías y de que aquí hay que hacer lo que hay que hacer" asegura Borrell. Opina que ponerse a los pies de Donald Trump no es una buena posición.

