Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Pulso EEUU-Irán

Josep Borrell aprueba la postura de Sánchez contra el ataque de EEUU a Irán: "Me parece muy coherente y ojalá otros la adoptaran"

El exjefe de la diplomacia europea se muestra crítico con la actuación de Donald Trump en Irán y pide una respuesta más contundente por parte de Europa.

Borrell en Espejo Público.

Publicidad

Carina Verdú
Publicado:

Josep Borrell cree que Pedro Sánchez ha acertado al criticar duramente el ataque que Estados Unidos ha lanzado contra Irán este fin de semana. "El único país que ha dicho esto es un atentado contra la legalidad internacional y es una operación injustificada, como creo que se debe decir, es España" asegura el ex Alto Representante de la Unión Europea.

Apoya totalmente la posición del presidente del Gobierno, que este fin de semana ha tachado el ataque de EEUU e Israel a Irán como un "atropello a la legalidad internacional" y ha llamado a la "desescalada". "Me parece muy coherente" dice Borrell, quien desearía que muchos de sus antiguos colegas europeos "tuvieran la misma".

La respuesta de Europa

El ex jefe de la diplomacia europea cree, como Sánchez, que la respuesta de Europa ha sido demasiado tibia. "Cuando oigo hablar a algunos de los colegas del Consejo, la Presidencia o incluso mi propia sucesora (en referencia a Kaja Kallas) están en una posición de no discutir tonterías y de que aquí hay que hacer lo que hay que hacer" asegura Borrell. Opina que ponerse a los pies de Donald Trump no es una buena posición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Ana Iris Simón en Espejo Público.

Tensión entre Ana Iris Simón y una joven atrapada en Dubái: "¿De dónde has salido tú? Cuando viajas tienes que conocer la situación política"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Borrell en Espejo Público.

Josep Borrell aprueba la postura de Sánchez contra el ataque de EEUU a Irán: "Me parece muy coherente y ojalá otros la adoptaran"

Subida del precio de la gasolina.

Una economista nos da las claves sobre la subida del precio de la gasolina: "Hay que reforzar la autonomía energética"

Españoles atrapados en Emiratos Árabes

La denuncia de los españoles atrapados en Emiratos Árabes: "Estamos más respaldados por las autoridades locales que por las nuestras"

Ana Iris Simón en Espejo Público.
Rifirrafe en directo

Tensión entre Ana Iris Simón y una joven atrapada en Dubái: "¿De dónde has salido tú? Cuando viajas tienes que conocer la situación política"

layna
Nos lo cuenta

Layna, la María Callas española de 13 años: "Mi madre me puso ópera con 8 años y me enamoré"

Los retos a los que se enfrentan en el programa 9.
CONTENIDO EXTRA

Jessica Goicochea sobre su escapismo: “Tengo ganas de enfrentarme a ello”

Los concursantes explican los retos a los que se enfrentarán en la novena gala de El Desafío, emoción y competitividad que aumenta cada semana en el programa presentado por Roberto Leal.

Zapatero en Espejo Público.
Caso 'Plus Ultra'

El director de El Mundo Joaquín Manso: "Es llamativo que Zapatero fuera consultor de un gualtrapa"

El director de El Mundo Joaquín Manso analiza los puntos clave de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra'.

Juan Rodríguez Garat

¿Peligro de una guerra total? responde el almirante Garat: "Ni Rusia ni China van a hacer nada para apoyar a su aliado"

Josema Yuste en El Hormiguero

Hoy, Josema Yuste regalará una noche repleta de risas en El Hormiguero

La confesión de Noe, la coreógrafa de Desafío: “La creé con mi hijo Liam en un parque”

La confesión de Noe, la coreógrafa de El Desafío: “La creé con mi hijo Liam en un parque”

Publicidad