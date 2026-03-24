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Picantones asados con habitas salteadas: "La puede hacer cualquiera, aunque no haya cocinado nunca"

Así de fácil es aprovechar los productos de temporada como las habitas. Karlos Arguiñano acompaña estos picantones, que se hacen prácticamente solos en el horno, con una cama de habitas con ajetes tiernos y jamón.

Picantones asados con habitas salteadas: "La puede hacer cualquiera, aunque no haya cocinado nunca"

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Antes de condimentar los picantones, seca muy bien la piel con papel de cocina. Si la piel está húmeda, se cocerá en lugar de tostarse.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 picantones
  • 600 g de habitas frescas (sin desgranar)
  • 8 ajos frescos
  • 1 loncha gruesa de jamón (80 g aprox.)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 2 ramas de tomillo fresco
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Perejil
Ingredientes Picantones asados con habitas salteadas
Ingredientes Picantones asados con habitas salteadas | antena3.com

Elaboración

Corta los picantones por la mitad a lo largo, ponlos en un bol y salpimiéntalos. Añade el pimentón, las hojas de tomillo y 2-3 cucharadas de aceite. Mezcla con las manos limpias para que la carne se impregne bien. Pasa los picantones a una fuente de horno y hornéalos a 200ºC (con el horno precalentado) durante 25-30 minutos.

Mezcla con las manos limpias para que la carne se impregne bien
Mezcla con las manos limpias para que la carne se impregne bien | antena3.com

Pon abundante agua con una pizca de sal en un cazo y deja que hierva. Desgrana las habitas, introdúcelas en el cazo y deja que se cocinen a fuego moderado durante 6-8 minutos, hasta que estén tiernas. Escurre y resérvalas.

Desgrana las habitas, introdúcelas en el cazo y deja que se cocinen
Desgrana las habitas, introdúcelas en el cazo y deja que se cocinen | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pica los ajos frescos, añádelos a la sartén y sofríelos durante 2 minutos aproximadamente, hasta que cojan color. Pica el jamón y agrégalo a la sartén. Rehógalo brevemente e incorpora las habitas. Saltea el conjunto durante 2 minutos.

Pica el jamón y agrégalo a la sartén
Pica el jamón y agrégalo a la sartén | antena3.com

Sirve el salteado de habitas en la base de cada plato y coloca encima medio picantón por ración. Con ayuda de un pincel, pinta los picantones con la salsa que ha quedado en la fuente. Decora el plato con una hoja de perejil.

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