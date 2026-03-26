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Karlos Arguiñano elabora una receta francesa de blanqueta de ternera

Una familia española afincada en Francia le ha sugerido a Karlos Arguiñano esta receta tradicional francesa de blanqueta de ternera. De elaboración fácil, pero sobre todo muy completa nutricionalmente.

Karlos Arguiñano elabora una receta francesa de blanqueta de ternera

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No dejes que el caldo hierva a borbotones; un suave burbujeo evitará que la carne se endurezca y quedará tierna y melosa.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 kg de ternera troceada (falda, espaldilla o zancarrón)
  • 1 cebolla
  • 2 zanahorias
  • 100 g de champiñones
  • 2 cucharadas de harina
  • 1 pastilla de caldo de pollo
  • 250 ml de vino blanco
  • 200 ml de nata líquida
  • ½ limón
  • 1 yema de huevo
  • 40 g de mantequilla
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Ingredientes Blanqueta de ternera
Ingredientes Blanqueta de ternera | antena3.com

Para el arroz blanco:

  • 200 g de arroz
  • 1 diente de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil picado
Ingredientes para el arroz blanco
Ingredientes para el arroz blanco | antena3.com

Elaboración

Funde la mantequilla en una cazuela amplia. Salpimienta la carne y sofríela hasta que esté dorada por todos lados. Añade la harina y rehógala un poco. Agrega la pastilla de caldo desmenuzada, el vino y agua hasta que cubra. Mezcla bien y deja que hierva.

Salpimienta la carne y sofríela hasta que esté dorada por todos lados
Salpimienta la carne y sofríela hasta que esté dorada por todos lados | antena3.com

Pela y corta la cebolla en brunoise (daditos pequeños), pela y corta las zanahorias en rodajas y los champiñones en láminas. Incorpora todo a la cazuela de la carne. Tapa y deja cocer a fuego lento durante 2 horas removiendo de vez en cuando. Si es necesario, añade un poco más de agua templada durante el proceso.

Incorpora todo a la cazuela de la carne
Incorpora todo a la cazuela de la carne | antena3.com

Para hacer el arroz, calienta 2 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Incorpora el ajo entero y el arroz. Vierte el doble de agua y un poco más. Sazona y cocínalo durante 18 minutos. Espolvorea con perejil picado.

Mezcla en un bol la yema de huevo, el zumo del limón y la nata. Añade esta mezcla a la cazuela en el último momento, justo antes de servir.

Añade esta mezcla a la cazuela en el último momento
Añade esta mezcla a la cazuela en el último momento | antena3.com

Reparte el guiso en 4 platos hondos y acompaña con el arroz blanco. Decora con una hoja de perejil.

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