Para 4 personas
Karlos Arguiñano elabora una receta francesa de blanqueta de ternera
Una familia española afincada en Francia le ha sugerido a Karlos Arguiñano esta receta tradicional francesa de blanqueta de ternera. De elaboración fácil, pero sobre todo muy completa nutricionalmente.
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No dejes que el caldo hierva a borbotones; un suave burbujeo evitará que la carne se endurezca y quedará tierna y melosa.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 kg de ternera troceada (falda, espaldilla o zancarrón)
- 1 cebolla
- 2 zanahorias
- 100 g de champiñones
- 2 cucharadas de harina
- 1 pastilla de caldo de pollo
- 250 ml de vino blanco
- 200 ml de nata líquida
- ½ limón
- 1 yema de huevo
- 40 g de mantequilla
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Para el arroz blanco:
- 200 g de arroz
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil picado
Elaboración
Funde la mantequilla en una cazuela amplia. Salpimienta la carne y sofríela hasta que esté dorada por todos lados. Añade la harina y rehógala un poco. Agrega la pastilla de caldo desmenuzada, el vino y agua hasta que cubra. Mezcla bien y deja que hierva.
Pela y corta la cebolla en brunoise (daditos pequeños), pela y corta las zanahorias en rodajas y los champiñones en láminas. Incorpora todo a la cazuela de la carne. Tapa y deja cocer a fuego lento durante 2 horas removiendo de vez en cuando. Si es necesario, añade un poco más de agua templada durante el proceso.
Para hacer el arroz, calienta 2 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Incorpora el ajo entero y el arroz. Vierte el doble de agua y un poco más. Sazona y cocínalo durante 18 minutos. Espolvorea con perejil picado.
Mezcla en un bol la yema de huevo, el zumo del limón y la nata. Añade esta mezcla a la cazuela en el último momento, justo antes de servir.
Reparte el guiso en 4 platos hondos y acompaña con el arroz blanco. Decora con una hoja de perejil.
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