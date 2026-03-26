Karlos Arguiñano elabora una receta francesa de blanqueta de ternera

No dejes que el caldo hierva a borbotones; un suave burbujeo evitará que la carne se endurezca y quedará tierna y melosa.

Ingredientes, para 4 personas

1 kg de ternera troceada (falda, espaldilla o zancarrón)

1 cebolla

2 zanahorias

100 g de champiñones

2 cucharadas de harina

1 pastilla de caldo de pollo

250 ml de vino blanco

200 ml de nata líquida

½ limón

1 yema de huevo

40 g de mantequilla

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Blanqueta de ternera | antena3.com

Para el arroz blanco:

200 g de arroz

1 diente de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil picado

Ingredientes para el arroz blanco | antena3.com

Elaboración

Funde la mantequilla en una cazuela amplia. Salpimienta la carne y sofríela hasta que esté dorada por todos lados. Añade la harina y rehógala un poco. Agrega la pastilla de caldo desmenuzada, el vino y agua hasta que cubra. Mezcla bien y deja que hierva.

Salpimienta la carne y sofríela hasta que esté dorada por todos lados | antena3.com

Pela y corta la cebolla en brunoise (daditos pequeños), pela y corta las zanahorias en rodajas y los champiñones en láminas. Incorpora todo a la cazuela de la carne. Tapa y deja cocer a fuego lento durante 2 horas removiendo de vez en cuando. Si es necesario, añade un poco más de agua templada durante el proceso.

Incorpora todo a la cazuela de la carne | antena3.com

Para hacer el arroz, calienta 2 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Incorpora el ajo entero y el arroz. Vierte el doble de agua y un poco más. Sazona y cocínalo durante 18 minutos. Espolvorea con perejil picado.

Mezcla en un bol la yema de huevo, el zumo del limón y la nata. Añade esta mezcla a la cazuela en el último momento, justo antes de servir.

Añade esta mezcla a la cazuela en el último momento | antena3.com

Reparte el guiso en 4 platos hondos y acompaña con el arroz blanco. Decora con una hoja de perejil.