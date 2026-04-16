Picadillo de magro con jamón y patatas, de Arguiñano: "El equipo entero está deseando que termine para probarlo"

El pimentón de la Vera (dulce o picante) marca la diferencia en este plato, pero también puedes añadir comino, pimienta negra e incluso jengibre para un matiz diferente.

Ingredientes, para 4-6 personas

1 kg de magro de cerdo

250 g de jamón serrano

4 dientes de ajo

1 cucharada de harina

1 cucharada de pimentón

3-4 patatas grandes

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

2 hojas de laurel

Perejil

Ingredientes Picadillo de magro con jamón y patatas | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante aceite (300 ml aprox.) en una sartén. Pela las patatas, córtalas en dados, introdúcelas en la sartén y deja que se frían a fuego fuerte durante 10 minutos aproximadamente, hasta que cojan color. Escurre y resérvalas.

Pela las patatas, córtalas en dados, introdúcelas en la sartén y deja que se frían | antena3.com

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta el magro en daditos, salpimiéntalos y añádelos a la cazuela. Corta el jamón en cuadraditos de 1cm aproximadamente y agrégalos. Mezcla bien y sofríe todo durante 5 minutos.

Corta el jamón en cuadraditos de 1cm aproximadamente y agrégalos | antena3.com

Cuando la carne haya soltado su jugo, pela y pica los ajos, y añádelos. Mezcla bien y cocina durante 5 minutos. Añade la cucharada de harina y rehógala un poco. Agrega el pimentón y remueve rápidamente, para que no se queme. Condimenta con las hojas de laurel y cubre con agua. Cocina durante un par de minutos, hasta que espese la salsa.

Incorpora las patatas fritas y mezcla bien con cuidado de no romperlas. Espolvorea con perejil picado y cocina el conjunto durante 4-5 minutos. Retira las hojas de laurel y sirve. Decora con unas hojas de perejil.