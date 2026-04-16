Para 4 personas
Picadillo de magro con jamón y patatas, de Arguiñano: "El equipo entero está deseando que termine para probarlo"
Karlos Arguiñano ha elaborado una receta con tradición, que le ha sugerido Carmen Benito desde Cuenca. Este plato lo tiene todo para triunfar: es sencillo, fácil de preparar y muy barato.
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El pimentón de la Vera (dulce o picante) marca la diferencia en este plato, pero también puedes añadir comino, pimienta negra e incluso jengibre para un matiz diferente.
Ingredientes, para 4-6 personas
- 1 kg de magro de cerdo
- 250 g de jamón serrano
- 4 dientes de ajo
- 1 cucharada de harina
- 1 cucharada de pimentón
- 3-4 patatas grandes
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 2 hojas de laurel
- Perejil
Elaboración
Calienta abundante aceite (300 ml aprox.) en una sartén. Pela las patatas, córtalas en dados, introdúcelas en la sartén y deja que se frían a fuego fuerte durante 10 minutos aproximadamente, hasta que cojan color. Escurre y resérvalas.
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta el magro en daditos, salpimiéntalos y añádelos a la cazuela. Corta el jamón en cuadraditos de 1cm aproximadamente y agrégalos. Mezcla bien y sofríe todo durante 5 minutos.
Cuando la carne haya soltado su jugo, pela y pica los ajos, y añádelos. Mezcla bien y cocina durante 5 minutos. Añade la cucharada de harina y rehógala un poco. Agrega el pimentón y remueve rápidamente, para que no se queme. Condimenta con las hojas de laurel y cubre con agua. Cocina durante un par de minutos, hasta que espese la salsa.
Incorpora las patatas fritas y mezcla bien con cuidado de no romperlas. Espolvorea con perejil picado y cocina el conjunto durante 4-5 minutos. Retira las hojas de laurel y sirve. Decora con unas hojas de perejil.
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