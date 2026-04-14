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Alubia blanca con mejillones, de Arguiñano: "Un platazo de legumbres en media hora"

Karlos Arguiñano ha demostrado una vez más que elaborar un guiso de legumbres es muy fácil y rápido. El cocinero asegura que este tipo de platos es el que aconseja a sus nietos mayores independizados.

Alubia blanca con mejillones

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Para cocer los mejillones, es recomendable usar la mínima cantidad posible de líquido para que se cocinen en su propio jugo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 300 g de alubia blanca arrocina
  • 24 mejillones
  • 1 puerro
  • 2 zanahorias
  • 1 cebolleta
  • 2 dientes de ajo
  • 2 tomates
  • 50 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • ½ cucharadita de pimentón
  • Perejil
Ingredientes Alubia blanca con mejillones
Ingredientes Alubia blanca con mejillones | antena3.com

Elaboración

Pon las alubias a remojo desde la víspera.

Cuando las vayas a cocinar, escúrrelas, ponlas en la olla rápida y cúbrelas con agua. Limpia el puerro, trocea y colócalo en una red de cocer legumbres. Pela las zanahorias y la cebolleta, trocea y añádelas a la red. Cierra la red e introdúcela en la olla. Sazona, tapa y cocina durante 5 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad. Pasado este tiempo, saca la red y reserva las alubias en la cazuela. Pasa las hortalizas de la red a un vaso batidor, añade un poco del caldo de la cocción y tritura hasta conseguir un puré fino.

Cierra la red e introdúcela en la olla
Cierra la red e introdúcela en la olla | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela los dientes de ajo, pícalos finamente y añádelos. Cuando empiecen a tomar color, abre los tomates por la mitad, rállalos y agrégalos. Sazona y sofríe el conjunto durante 6 minutos aproximadamente. Agrega el pimentón y rehógalo rápidamente. Vierte el vino y dale un hervor fuerte para que se evapore el alcohol. Añade los mejillones bien limpios.

Añade los mejillones bien limpios
Añade los mejillones bien limpios | antena3.com

Tapa la cazuela y espera a que se abran. Agrega las alubias (con el caldo) y las hortalizas trituradas. Dale un meneo a la cazuela y cocina a fuego suave durante 2-3 minutos. Apaga el fuego y deja reposar durante 5-6 minutos.

Agrega las alubias (con el caldo) y las hortalizas trituradas
Agrega las alubias (con el caldo) y las hortalizas trituradas | antena3.com

Reparte las alubias con mejillones en platos hondos y espolvorea con perejil picado. Decora el plato con una hoja de perejil.

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