Alubia blanca con mejillones, de Arguiñano: "Un platazo de legumbres en media hora"

Para cocer los mejillones, es recomendable usar la mínima cantidad posible de líquido para que se cocinen en su propio jugo.

Ingredientes, para 4 personas

300 g de alubia blanca arrocina

24 mejillones

1 puerro

2 zanahorias

1 cebolleta

2 dientes de ajo

2 tomates

50 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

½ cucharadita de pimentón

Perejil

Ingredientes Alubia blanca con mejillones | antena3.com

Elaboración

Pon las alubias a remojo desde la víspera.

Cuando las vayas a cocinar, escúrrelas, ponlas en la olla rápida y cúbrelas con agua. Limpia el puerro, trocea y colócalo en una red de cocer legumbres. Pela las zanahorias y la cebolleta, trocea y añádelas a la red. Cierra la red e introdúcela en la olla. Sazona, tapa y cocina durante 5 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad. Pasado este tiempo, saca la red y reserva las alubias en la cazuela. Pasa las hortalizas de la red a un vaso batidor, añade un poco del caldo de la cocción y tritura hasta conseguir un puré fino.

Cierra la red e introdúcela en la olla | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela los dientes de ajo, pícalos finamente y añádelos. Cuando empiecen a tomar color, abre los tomates por la mitad, rállalos y agrégalos. Sazona y sofríe el conjunto durante 6 minutos aproximadamente. Agrega el pimentón y rehógalo rápidamente. Vierte el vino y dale un hervor fuerte para que se evapore el alcohol. Añade los mejillones bien limpios.

Añade los mejillones bien limpios | antena3.com

Tapa la cazuela y espera a que se abran. Agrega las alubias (con el caldo) y las hortalizas trituradas. Dale un meneo a la cazuela y cocina a fuego suave durante 2-3 minutos. Apaga el fuego y deja reposar durante 5-6 minutos.

Agrega las alubias (con el caldo) y las hortalizas trituradas | antena3.com

Reparte las alubias con mejillones en platos hondos y espolvorea con perejil picado. Decora el plato con una hoja de perejil.