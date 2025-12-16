Kiko y Javi hacen un superpanel de 1.325 eurazos

Este panel habla sobre una metedura de pata: “Te burlas de un adorno navideño… y te dice tu suegra que es un recuerdo de sus padres”. Kiko y Javi, dos grandes amigos, no han tenido dudas y han hecho un auténtico superpanel.

Los concursantes del atril amarillo han acertado el panel y se han llevado ni más ni menos que 1.325 euros por acertarlo. Además, Kiko y Javi han confesado en su presentación que querían ir a Filipinas o a San Francisco.

¡Esperamos que puedan hacer al menos uno de vuestros viajes! ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!