Kiko y Javi hacen un superpanel de 1.325 eurazos

Los concursantes del atril amarillo han sabido acumular una buena cantidad de dinero antes de resolver.

Este panel habla sobre una metedura de pata: “Te burlas de un adorno navideño… y te dice tu suegra que es un recuerdo de sus padres”. Kiko y Javi, dos grandes amigos, no han tenido dudas y han hecho un auténtico superpanel.

Los concursantes del atril amarillo han acertado el panel y se han llevado ni más ni menos que 1.325 euros por acertarlo. Además, Kiko y Javi han confesado en su presentación que querían ir a Filipinas o a San Francisco.

¡Esperamos que puedan hacer al menos uno de vuestros viajes! ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

