Los nervios de Clara y la seguridad de Álvaro les hacen ganar 900 euros

La pareja del atril rojo ha vivido un momento de máxima tensión al caer en el gajo ‘Exprés’.

Arancha Mela
Publicado:

Álvaro y Clara, concursantes del atril rojo y pareja, han caído en el gajo ‘Exprés’ y han decidido intentar resolver el panel. Sin embargo, no todo ha sido como esperaban. Clara estaba muy nerviosa, ya que pensaba que no serían capaces de resolverlo.

En cambio, Álvaro ha mostrado mayor seguridad, aunque no tenía claro el panel. El propio Jorge Fernández ha comentado que había visto a Clara mucho más nerviosa que a su compañero.

Finalmente, su buena combinación les ha llevado a ganar 900 euros en este panel. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

