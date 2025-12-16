Dos jóvenes con ideología opuesta, sobre el aumento de la polarización en España: "Esquivamos algunas conversaciones sensibles"

Seis de cada diez españoles prefieren no hablar de temas polémicos en reuniones familiares para evitar conflictos, y un 15% reconoce haber abandonado grupos de WhatsApp por discusiones políticas. Un dato aún más contundente: cinco millones de personas han roto amistades o relaciones familiares en el último año por discrepancias ideológicas.

Los temas que más fricciones generan son los morales, la inmigración, la igualdad de género o el modelo territorial.

Hugo Pérez, joven liberal: “Creo en la pluralidad, no en la polarización”

Hugo Pérez, joven de pensamiento liberal, explica que en su casa sí se habla de política y que existe debate, aunque con respeto. Asegura que en las familias grandes “siempre hay de todo” y defiende que el problema no es tener ideas distintas, sino dejar de escucharse.

Hugo distingue entre polaridad y polarización: “Cada uno puede ubicarse donde quiera, pero es muy importante mantener el diálogo”, señala, subrayando que no se trata de convencer al otro, sino de comprenderlo.

Gonzalo del Prado, joven progresista: “Hay temas que preferimos evitar”

Desde una visión más progresista, Gonzalo del Prado reconoce que en su casa siempre se ha hablado de política, pero admite que en los últimos años han optado por esquivar algunas conversaciones más sensibles. Especialmente, dice, la política institucional es la que más tensiones genera.

Aun así, explica que los debates de fondo siguen presentes y que otros temas, como la inmigración, no son tabú en su entorno familiar. Gonzalo destaca que la clave está en saber cuándo debatir y cuándo parar para no dañar las relaciones personales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.