“Amparo quiere ser presentadora”, el gracioso comentario de Jorge Fernández

En este programa especial de parejas en La ruleta de la suerte, han venido a jugar Keko y Javi, dos amigos a los que le gusta mucho viajar. Este panel decía: “Un día eres joven y al otro… es a ti a quien le piden el aguinaldo”.

Cuando los amigos han decidido resolverlo, Amparo, una de las concursantes del atril azul, no veía del todo claro que esa fuera la respuesta correcta. Ante su duda, Jorge Fernández no ha dudado en bromear: “Amparo quiere ser presentadora”.

