Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 16 DE DICIEMBRE

“Amparo quiere ser presentadora”, el gracioso comentario de Jorge Fernández

La concursante del atril azul no veía correcta la resolución del panel y ha provocado esta reacción de Jorge Fernández.

“Amparo quiere ser presentadora”, el gracioso comentario de Jorge Fernández

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

En este programa especial de parejas en La ruleta de la suerte, han venido a jugar Keko y Javi, dos amigos a los que le gusta mucho viajar. Este panel decía: “Un día eres joven y al otro… es a ti a quien le piden el aguinaldo”.

Cuando los amigos han decidido resolverlo, Amparo, una de las concursantes del atril azul, no veía del todo claro que esa fuera la respuesta correcta. Ante su duda, Jorge Fernández no ha dudado en bromear: “Amparo quiere ser presentadora”.

¡No te pierdas el momento completo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“Amparo quiere ser presentadora”, el gracioso comentario de Jorge Fernández

“Amparo quiere ser presentadora”, el gracioso comentario de Jorge Fernández

Reportera amenazada.

Una reportera de Espejo Público amenazada por el asentamiento de carteristas de San Fernando de Henares: “Ven conmigo a follar"

jovenes polarizacion

Dos jóvenes con ideología opuesta, sobre el aumento de la polarización en España: "Esquivamos algunas conversaciones sensibles"

Costilla de cerdo guisada con champiñones
Para 4 personas

Costilla de cerdo guisada con champiñones, de Arguiñano: "Una pedazo de cazuela de sabor profundo"

El balance 'made in Sánchez'.
PSOE

El histórico dirigente del PSOE que ve en peligro al partido y no votará a Pedro Sánchez: "Si Sánchez no se va, el PSOE corre el riesgo de desaparecer"

Receta fácil y de temporada, de Karlos Arguiñano: alcachofas con puré de patatas avainillado y piñones
Para 4 personas

Receta fácil y de temporada, de Karlos Arguiñano: alcachofas con puré de patatas avainillado y piñones

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta original y muy fácil de alcachofas con un puré de patatas avainillado sensacional. Un plato ligero, que aporta sabor y nutrición sin complicaciones.

Toni Cantó, atropello Palma
Atropello

Toni Cantó, sobre el desafortunado atropello que causó la muerte de una niña de tres años: "Pobre niña, pobre familia, pero pobre conductor también"

El suceso se produjo la mañana del domingo al sur de la capital de Mallorca y sigue causando conmoción con los nuevos detalles conocidos. "Fue una concatenación de hechos desafortunados", decía el periodista Andrés Lasaga.

Susanna Griso en Espejo Público.

Susanna Griso: "Tengo amigas hartas de las aplicaciones de citas porque ellos solo quieren follar"

Javi Fuente en Espejo Público.

Miedo en la comunidad judía en España por un efecto contagio de los atentados de Australia: "La ultraizquierda está generando odio"

Broma regalo viral

La broma viral de nietos a abuelos que triunfa en redes: "Abrí el regalo y dije...pero si es mi mortero"

Publicidad