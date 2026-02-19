Arguiñano elabora la divertida tostada de la tía Marga: ¡con espaguetis! Una receta divertida, fácil y muy rica

Para que la tostada esté crujiente, añade los espaguetis justo cuando se vayan a servir.

Ingredientes, para 4 personas

8 rebanadas de pan

400 g de espaguetis

500 ml de salsa de tomate

1 diente de ajo

50 g de queso parmesano en polvo

20 g de albahaca fresca

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Elaboración

Pon las rebanadas de pan en la bandeja del horno (con el horno precalentado) y hornea a 200ºC durante 10 minutos.

Calienta la salsa de tomate en una cazuela a fuego medio-bajo. Pica finamente la mitad de la albahaca y añádela.

Pon en una cazuela abundante agua con sal. Cuando empiece a hervir, introduce los espaguetis y cocínalos durante el tiempo que indique en el paquete. Escúrrelos y ponlos de nuevo en la misma cazuela. Incorpora la salsa de tomate aromatizada con la albahaca y mezcla bien.

Pela el ajo y frótalo sobre la superficie de las tostadas para darles sabor. Rocía cada una con un chorrito generoso de aceite de oliva y coloca encima los espaguetis. Condimenta con pimienta y pon en el centro de cada tostada un montoncito de queso parmesano. Dales un toque de color y sabor con unas hojitas de albahaca troceadas.

Sirve dos tostadas por ración y decora el plato con una hojita de perejil.