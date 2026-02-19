Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Arguiñano elabora la divertida tostada de la tía Marga: ¡con espaguetis! Una receta divertida, fácil y muy rica

La pequeña Alejandra le ha pedido a Karlos Arguiñano que elabore la receta que le hacía su tía Marga: una tostada con espaguetis. Es de origen inglés, pero le ha dato el toque español con aceite de oliva y ajo.

Arguiñano elabora la divertida tostada de la tía Marga: ¡con espaguetis! Una receta divertida, fácil y muy rica

Publicidad

Para que la tostada esté crujiente, añade los espaguetis justo cuando se vayan a servir.

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 rebanadas de pan
  • 400 g de espaguetis
  • 500 ml de salsa de tomate
  • 1 diente de ajo
  • 50 g de queso parmesano en polvo
  • 20 g de albahaca fresca
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Ingredientes Tostada con espaguetis
Ingredientes Tostada con espaguetis | antena3.com

Elaboración

Pon las rebanadas de pan en la bandeja del horno (con el horno precalentado) y hornea a 200ºC durante 10 minutos.

Pon las rebanadas de pan en la bandeja del horno
Pon las rebanadas de pan en la bandeja del horno | antena3.com

Calienta la salsa de tomate en una cazuela a fuego medio-bajo. Pica finamente la mitad de la albahaca y añádela.

Pon en una cazuela abundante agua con sal. Cuando empiece a hervir, introduce los espaguetis y cocínalos durante el tiempo que indique en el paquete. Escúrrelos y ponlos de nuevo en la misma cazuela. Incorpora la salsa de tomate aromatizada con la albahaca y mezcla bien.

Incorpora la salsa de tomate aromatizada con la albahaca y mezcla bien
Incorpora la salsa de tomate aromatizada con la albahaca y mezcla bien | antena3.com

Pela el ajo y frótalo sobre la superficie de las tostadas para darles sabor. Rocía cada una con un chorrito generoso de aceite de oliva y coloca encima los espaguetis. Condimenta con pimienta y pon en el centro de cada tostada un montoncito de queso parmesano. Dales un toque de color y sabor con unas hojitas de albahaca troceadas.

Sirve dos tostadas por ración y decora el plato con una hojita de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Entrantes

Publicidad

Programas

Arguiñano elabora la divertida tostada de la tía Marga: ¡con espaguetis! Una receta divertida, fácil y muy rica

Arguiñano elabora la divertida tostada de la tía Marga: ¡con espaguetis! Una receta divertida, fácil y muy rica

Escándalo agresión sexual al DAO.

Hablamos con el Sindicato Unificado de Policía sobre el caso DAO: "Es un gran varapalo y una vergüenza"

Susana Díaz en Espejo Público.

Susana Díaz, sobre la información que asegura que José Bono pidió a Ábalos favores urbanísticos: "Me he quedado muy contrariada"

Ramoncín
¿Nuevo Partido?

Los rostros conocidos que apoyan la nueva 'izquierda unida' de Rufián: "Es una locura"

Habla el abogado de la presunta víctima del DAO.
Habla el abogado de la denunciante

El audio "estremecedor" y "repugnante" que grabó la presunta víctima al DAO: "Él la fuerza hasta conseguir su objetivo de forma salvaje"

Pilar Vidal
Lo vemos

Pilar Vidal, sobre el supuesto nuevo novio de Pablo Alborán: "Él ha tenido tres parejas y nunca hemos sabido datos de ellos"

El cantante se ha dejado ver en actitud muy cómplice con Juan Sesma, un modelo navarro que actualmente podría ocupar su corazón.

“¿Esta es mi familia?”: Las carcajadas de Joaquín al ver a su mujer y sus hijas vestidas de geishas
En el próximo programa

“¿Está es mi familia?”: Las carcajadas de Joaquín al ver a su mujer y sus hijas vestidas de geishas

En el próximo programa de El capitán en Japón los Sánchez Saborido se adentrarán en la cultura japonesa al vestirse de geishas y disfrutarán de la compañía de los ciervos sagrados.

Abogado de la víctima del DAO.

El WhatsApp de la mano derecha del DAO a la presunta víctima de agresión sexual: "Pide el destino que quieras, que se te dará"

Susanna Griso, sobre el ex DAO

Susanna Griso, sobre el ex número dos de la Policía: "Está mintiendo el DAO"

Elena Furiase en El Hormiguero

Hoy, Elena Furiase despedirá la semana en El Hormiguero

Publicidad