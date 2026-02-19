Para 4 personas
Arguiñano elabora la divertida tostada de la tía Marga: ¡con espaguetis! Una receta divertida, fácil y muy rica
La pequeña Alejandra le ha pedido a Karlos Arguiñano que elabore la receta que le hacía su tía Marga: una tostada con espaguetis. Es de origen inglés, pero le ha dato el toque español con aceite de oliva y ajo.
Para que la tostada esté crujiente, añade los espaguetis justo cuando se vayan a servir.
Ingredientes, para 4 personas
- 8 rebanadas de pan
- 400 g de espaguetis
- 500 ml de salsa de tomate
- 1 diente de ajo
- 50 g de queso parmesano en polvo
- 20 g de albahaca fresca
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Pon las rebanadas de pan en la bandeja del horno (con el horno precalentado) y hornea a 200ºC durante 10 minutos.
Calienta la salsa de tomate en una cazuela a fuego medio-bajo. Pica finamente la mitad de la albahaca y añádela.
Pon en una cazuela abundante agua con sal. Cuando empiece a hervir, introduce los espaguetis y cocínalos durante el tiempo que indique en el paquete. Escúrrelos y ponlos de nuevo en la misma cazuela. Incorpora la salsa de tomate aromatizada con la albahaca y mezcla bien.
Pela el ajo y frótalo sobre la superficie de las tostadas para darles sabor. Rocía cada una con un chorrito generoso de aceite de oliva y coloca encima los espaguetis. Condimenta con pimienta y pon en el centro de cada tostada un montoncito de queso parmesano. Dales un toque de color y sabor con unas hojitas de albahaca troceadas.
Sirve dos tostadas por ración y decora el plato con una hojita de perejil.
