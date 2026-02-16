Un aperitivo rápido, fácil, ligero y saludable de Joseba Arguiñano: hummus de lentejas con crudités

Es normal que el aceite del tahini se separe y suba a la parte superior del frasco. Esto indica que es un producto natural sin emulsionantes químicos. Solo necesitas revolverlo bien antes de usarlo.

Ingredientes, para 4 personas

300 g de lentejas cocidas

3 zanahorias

3 pencas de apio

2 cucharadas de tahini tostado

1 diente de ajo

1 cucharadita de comino en polvo

5 g de hojas de cilantro fresco

1 lima

1 cucharadita de pimentón

10 g de sésamo tostado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Para hacer el hummus de lentejas, pon las lentejas en el vaso de la batidora. Añade el tahini, las hojas de cilantro, el ajo pelado, el comino, el jugo de media lima, sal y un chorrito de aceite de oliva. Tritura hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

Para los crudités, corta las pencas de apio por la mitad y haz bastones (de 8-10 centímetros aproximadamente). Pela las zanahorias, pártelas por la mitad y córtalas en bastones de similar tamaño al apio. Colócalas en un vaso alto.

Pon el hummus de lentejas en un cuenco. Esparce por encima las semillas de sésamo y el pimentón. Agrega una pizca de ralladura de lima. Riega con un hilo de aceite y acompaña con los bastones de zanahoria y apio. Decora el plato con una hojita de perejil.