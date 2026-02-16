Antena3
Para 4 personas

Un aperitivo rápido, fácil, ligero y saludable de Joseba Arguiñano: hummus de lentejas con crudités

Si quieres disfrutar de una aperitivo saludable sin renunciar al sabor, tienes que preparar este hummus de lentejas con crudités. ¡Arguiñano no se ha podido resistir!

Hummus de lentejas con crudités

Receta completa

Es normal que el aceite del tahini se separe y suba a la parte superior del frasco. Esto indica que es un producto natural sin emulsionantes químicos. Solo necesitas revolverlo bien antes de usarlo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 300 g de lentejas cocidas
  • 3 zanahorias
  • 3 pencas de apio
  • 2 cucharadas de tahini tostado
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharadita de comino en polvo
  • 5 g de hojas de cilantro fresco
  • 1 lima
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 10 g de sésamo tostado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Para hacer el hummus de lentejas, pon las lentejas en el vaso de la batidora. Añade el tahini, las hojas de cilantro, el ajo pelado, el comino, el jugo de media lima, sal y un chorrito de aceite de oliva. Tritura hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

Tritura hasta obtener una masa homogénea y sin grumos
Tritura hasta obtener una masa homogénea y sin grumos | antena3.com

Para los crudités, corta las pencas de apio por la mitad y haz bastones (de 8-10 centímetros aproximadamente). Pela las zanahorias, pártelas por la mitad y córtalas en bastones de similar tamaño al apio. Colócalas en un vaso alto.

Colócalas en un vaso alto
Colócalas en un vaso alto | antena3.com

Pon el hummus de lentejas en un cuenco. Esparce por encima las semillas de sésamo y el pimentón. Agrega una pizca de ralladura de lima. Riega con un hilo de aceite y acompaña con los bastones de zanahoria y apio. Decora el plato con una hojita de perejil.

