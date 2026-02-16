Para 4 personas
Un aperitivo rápido, fácil, ligero y saludable de Joseba Arguiñano: hummus de lentejas con crudités
Si quieres disfrutar de una aperitivo saludable sin renunciar al sabor, tienes que preparar este hummus de lentejas con crudités. ¡Arguiñano no se ha podido resistir!
Es normal que el aceite del tahini se separe y suba a la parte superior del frasco. Esto indica que es un producto natural sin emulsionantes químicos. Solo necesitas revolverlo bien antes de usarlo.
Ingredientes, para 4 personas
- 300 g de lentejas cocidas
- 3 zanahorias
- 3 pencas de apio
- 2 cucharadas de tahini tostado
- 1 diente de ajo
- 1 cucharadita de comino en polvo
- 5 g de hojas de cilantro fresco
- 1 lima
- 1 cucharadita de pimentón
- 10 g de sésamo tostado
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Para hacer el hummus de lentejas, pon las lentejas en el vaso de la batidora. Añade el tahini, las hojas de cilantro, el ajo pelado, el comino, el jugo de media lima, sal y un chorrito de aceite de oliva. Tritura hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
Para los crudités, corta las pencas de apio por la mitad y haz bastones (de 8-10 centímetros aproximadamente). Pela las zanahorias, pártelas por la mitad y córtalas en bastones de similar tamaño al apio. Colócalas en un vaso alto.
Pon el hummus de lentejas en un cuenco. Esparce por encima las semillas de sésamo y el pimentón. Agrega una pizca de ralladura de lima. Riega con un hilo de aceite y acompaña con los bastones de zanahoria y apio. Decora el plato con una hojita de perejil.
