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Joseba Arguiñano elabora una joya nutricional: receta completa de falafel con crema de setas

Esta receta de falafel con crema de setas es perfecta para presentar como aperitivo o entrante, además de ser muy completa en cuanto a nutrientes para cuidar nuestra salud alimenticia.

Falafel con crema de setas

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Si a la hora de dar forma a las bolas de falafel, la masa está muy pegajosa y no lo consigues, puedes añadir un poco más de harina de garbanzos.

Ingredientes, para 4 personas

Para la crema de setas:

  • 500 g de champiñón portobello
  • 1 cebolleta
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cayena
  • 20 g de mantequilla
  • 150 ml de vino blanco
  • 100 ml de nata líquida
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
Ingredientes para la crema de setas
Ingredientes para la crema de setas | antena3.com

Para el falafel:

  • 400 g de garbanzos (remojados de víspera)
  • 1 cebolleta
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 150 g de harina de garbanzos
  • 2 dientes de ajo
  • Zumo de 1 limón
  • Sal
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 6 ramas de cilantro
  • 4 ramas de menta
  • Perejil
Ingredientes para el falafel
Ingredientes para el falafel | antena3.com

Elaboración

Para hacer la crema de setas, funde la mantequilla en una cazuela amplia. Lamina los ajos, pica la cebolleta y sofríe las hortalizas hasta que empiecen a dorarse. Incorpora los champiñones laminados y cocina a fuego suave hasta que se ablanden y suelten su jugo, unos 10 minutos aproximadamente. Añade la guindilla, el vino blanco y la nata líquida. Deja que reduzca a fuego medio durante 10 minutos más. Si se espesa demasiado, agrega un poco de agua. Tritura hasta conseguir una crema fina, de consistencia un tanto espesa. Reserva caliente.

Añade la guindilla, el vino blanco y la nata líquida
Añade la guindilla, el vino blanco y la nata líquida | antena3.com

Para hacer el falafel, escurre los garbanzos y ponlos en un vaso batidor. Añade la cebolleta troceada, los ajos pelados y picados, unas hojas de perejil, las hojas de menta y de cilantro. Tritura, de manera que quede con algo de textura, sin hacer puré.

Pon todo en un bol y añade la harina, la levadura, el comino, una pizca de sal y el zumo de limón. Mezcla hasta conseguir una masa compacta, sin que esté apelmazada. Haz bolas con las manos y hornéalas (con el horno precalentado) a 180ºC durante 15 minutos, hasta que queden crujientes por fuera y tiernas por dentro.

Mezcla hasta conseguir una masa compacta
Mezcla hasta conseguir una masa compacta | antena3.com

Pon la crema de setas en un plato hondo y coloca encima 6 falafeles por ración. Espolvorea con perejil picado y riega con un chorrito de aceite de oliva. Decora con una hoja de perejil.

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