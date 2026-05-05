Alerta en Barcelona: bandas juveniles captan menores a las puertas de los institutos

Según diversas informaciones, estos grupos estarían acercándose directamente a adolescentes, algunos de tan solo 14 años, aprovechando su entorno cotidiano y sus dinámicas sociales.

Una captación silenciosa en el entorno escolar

Las puertas de los centros educativos se han convertido en un punto clave de contacto. Lejos de la imagen más violenta y visible que durante años se asoció a las bandas latinas, el fenómeno ha evolucionado hacia estructuras más difusas y difíciles de detectar. Así lo explica la periodista de Metrópoli Abierta, Ángela Vázquez, quien advierte de un cambio profundo en el funcionamiento de estos grupos.

“Se pueden encontrar niños de 14 años, bueno se encuentran, ellos ya se mueven en grupos porque son grupos de amigos, pero claro, un niño de 14 años que va al instituto, su ambiente es ese. Entonces estos grupos organizados aprovechan para hablar con ellos”, señala.

Nuevas dinámicas, mismos riesgos

Según detalla Vázquez, ya no se trata de las bandas organizadas que protagonizaban enfrentamientos violentos por el control territorial. “No tenemos ya la banda latina que se conocía antes… lo que tenemos son menores de edad”, afirma. Sin embargo, esto no implica que hayan desaparecido las normas internas o la violencia: “Siguen existiendo códigos de vestimenta, colores y siguen existiendo castigos: palizas de un minuto, palizas de tres minutos. Si tú quieres dejar la banda, estas cosas siguen pasando”.

El cambio generacional —con segundas y terceras generaciones nacidas o criadas en España— ha dado lugar a estructuras más “líquidas”, menos jerarquizadas y con una fuerte presencia en redes sociales. “No tienen ningún tapujo a la hora de demostrarse, de exhibirse. Tienen todos perfiles abiertos en Instagram, en TikTok y se escudan en esto”, explica la periodista.

La respuesta policial y educativa

Ante esta situación, las autoridades han comenzado a plantear medidas preventivas, como el refuerzo de presencia policial en zonas concretas, entre ellas L’Hospitalet. Una estrategia que, según Vázquez, no busca criminalizar sino anticiparse: “Lo que intentan hacer los mossos es que no se llegue a un tema judicial. No se trata de demostrar un poder de la policía o de sustituir a figuras docentes. Se trata de poner un poco de sentido común en lo que está pasando en las puertas de los institutos y alrededores”.

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