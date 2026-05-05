"Yo, amor, amor, amor… ahí no oigo". Cruz Sánchez de Lara, sobre los vídeos sexuales de Ábalos

El exministro José Luis Ábalos protagoniza un nuevo episodio en esta saga de sexo, mordidas y poder. Según "El Español" su exasesor, Koldo García, grabó a José Luis Ábalos mientras mantenía relaciones sexuales con Jésica Rodríguez y otra prostituta llamada supuestamente Melisa. La grabación se habría realizado en el piso de Atocha, 25 de Madrid el 10 de noviembre de 2018.

Las imágenes y los audios son tan explícitos que "El Español" ha decidido no emitirlo. Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de este medio, explica que "nosotros somos un periódico serio y hemos decidido no hacerlo" y según su impresión tras ver el vídeo asegura que "yo amor, amor, amor, ahí no oigo".

Las grabaciones de Koldo

Pero Koldo no sólo grabó a su entonces amigo y jefe manteniendo relaciones sexuales. El exasesor de Ábalos habría enviado fragmentos de estas grabaciones con varias mujeres a su exmujer Patricia Úrizr. Un contenido donde la vicepresidenta ejecutiva de "El Español" comenta que "se les oye jadear y se les oye, y además no siempre con la misma, se les oye cerca. La verdad es que es una cosa lamentable" y añade que "ellas están fingiendo y además queda clarísimo por el mensaje que le pone a ella, se dedican a eso".

En los mensajes de móvil que Patricia Úriz, intercambió con su entonces marido, ella comenta que esas relaciones parecen falsas y que pone en duda que a las mujeres que aparecen con Ábalos les guste esa relación. Sobre esta situación Cruz Sánchez de Lara se pregunta "¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo?" . En este entramado supuestamente Aldama compraría a Ábalos con mujeres prostituidas. En concreto de esa noche Aldama habría pagado más de 300 euros a la plataforma de alquiler Airbnb una situación que para Cruz Sánchez de Lara "es un escándalo, y estamos normalizando tanto las situaciones que parece que esto es normal y no es normal. Que se llame señoritas a mí menos me gusta,, ellas forman parte de esto, que les hemos pagado un puesto de trabajo con los impuestos de todos".

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