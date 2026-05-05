Ábalos
"Yo, amor, amor, amor… ahí no oigo". Cruz Sánchez de Lara, sobre los vídeos sexuales de Ábalos
¿Qué opina Cruz Sánchez de Lara sobre el vídeo donde el exministro Ábalos mantiene relaciones sexuales con Jessica? Cruz es una de las personas que ha visto las imágenes a las que ha tenido acceso "El Español".
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El exministro José Luis Ábalos protagoniza un nuevo episodio en esta saga de sexo, mordidas y poder. Según "El Español" su exasesor, Koldo García, grabó a José Luis Ábalos mientras mantenía relaciones sexuales con Jésica Rodríguez y otra prostituta llamada supuestamente Melisa. La grabación se habría realizado en el piso de Atocha, 25 de Madrid el 10 de noviembre de 2018.
Las imágenes y los audios son tan explícitos que "El Español" ha decidido no emitirlo. Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de este medio, explica que "nosotros somos un periódico serio y hemos decidido no hacerlo" y según su impresión tras ver el vídeo asegura que "yo amor, amor, amor, ahí no oigo".
Las grabaciones de Koldo
Pero Koldo no sólo grabó a su entonces amigo y jefe manteniendo relaciones sexuales. El exasesor de Ábalos habría enviado fragmentos de estas grabaciones con varias mujeres a su exmujer Patricia Úrizr. Un contenido donde la vicepresidenta ejecutiva de "El Español" comenta que "se les oye jadear y se les oye, y además no siempre con la misma, se les oye cerca. La verdad es que es una cosa lamentable" y añade que "ellas están fingiendo y además queda clarísimo por el mensaje que le pone a ella, se dedican a eso".
En los mensajes de móvil que Patricia Úriz, intercambió con su entonces marido, ella comenta que esas relaciones parecen falsas y que pone en duda que a las mujeres que aparecen con Ábalos les guste esa relación. Sobre esta situación Cruz Sánchez de Lara se pregunta "¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo?" . En este entramado supuestamente Aldama compraría a Ábalos con mujeres prostituidas. En concreto de esa noche Aldama habría pagado más de 300 euros a la plataforma de alquiler Airbnb una situación que para Cruz Sánchez de Lara "es un escándalo, y estamos normalizando tanto las situaciones que parece que esto es normal y no es normal. Que se llame señoritas a mí menos me gusta,, ellas forman parte de esto, que les hemos pagado un puesto de trabajo con los impuestos de todos".
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