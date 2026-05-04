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Mejores momentos | 4 de mayo

¡Begoña y Olatz pasan de 150 € a resolver por más de 4.000 eurazos!

Si el Día de la Madre ya es especial de por sí, el de Begoña y Olatz ha sido más especial aún después de jugar este panel en La ruleta de la suerte.

¡Begoña y Olatz pasan de 150 € a resolver por más de 4.000 eurazos!

¡Begoña y Olatz pasan de 150 € a resolver por más de 4.000 eurazos!

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La ruleta de la suerte ha preparado un programa especial por el Día de la Madre en el que los concursantes llegan por parejas de madres e hijas.

Begoña y Olatz en el atril azul, Yoli y Luisda en el rojo, y Rocío y Luna en el atril amarillo. Todos han llegado con muchas ganas de jugar y llevarse grandes premios, pero las que realmente han triunfado en su paso por La ruleta han sido las del atril azul.

Begoña y Olatz han paso de tener solo 150 euros a multiplicar su marcador en una sola jugada hasta conseguir 4.150 eurazos. La euforia se ha apoderado de todo el plató con una gran ovación, porque no solo han caído en el gajo de los mil euros, sino que también han usado el gajo de la doble letra.

Qué forma tan divertida de celebrar un día tan especial como el de la madre. ¡Enhorabuena chicas!

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