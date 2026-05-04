Juan Fernández- Miranda, sobre el relato de Ábalos y cómo conoció a Koldo García: "Lo cuenta de una manera muy humana. Los puestos de la administración no se regalan por entrega"

Continúa el juicio por el 'caso Mascarillas' en el Tribunal Supremo. Después de las declaraciones de Víctor de Aldama y Koldo García como imputados, hoy ha llegado el turno de José Luis Ábalos en la recta final del proceso. El ex secretario de Organización del PSOE ha respondido esta mañana a las acusaciones que recaen sobre él, muchas de ellas lanzadas por el empresario Víctor de Aldama.

¿Cómo conoció a Koldo García?

Una de las primeras preguntas a las que ha respondido Ábalos es la forma en que conoció a Koldo García. “Yo conozco a Koldo García en las primarias internas del Partido Socialista, a principios del 17, concretamente en un acto en La Rioja. Cuando ganamos las internas, me confiaron la secretaría de organización. El partido estaba en una situación muy delicada de enfrentamiento y mi función fue recomponer el partido”, ha comenzado explicando.

Ante la responsabilidad asignada, Ábalos asegura que tuvo que buscar a una persona que pudiese ayudarle en el transporte y en labores de militancia y ahí apareció Koldo: “Tuve que moverme mucho, desplazarme mucho, y necesitaba un conductor que aguantara esos horarios ininterrumpidos. Me hacía falta alguien que hiciera también militancia, y que tuviera disponibilidad plena. Santos Cerdán me propuso a Koldo. Él estaba en ese momento retirado y me acompañaba 24 horas al día”.

Un puesto que no exigía “más que la confianza de quién los nombra”

En la relación entre Koldo y Ábalos, la relación cada vez era más intensa, algo que el propio Ábalos ha calificado como “atención personal”. Cuando Ábalos fue nombrado ministro, ubicó a Koldo en su equipo de gabinete “en agradecimiento a todo este tiempo de entrega y lealtad”. El puesto que le adjudicó, subraya Ábalos, no exigía “más que la confianza de quién los nombra. Sus principales funciones eran trasladar información al ministro y reforzar la mayoría del presidente en las empresas”, ha dicho.

Los puestos de la administración no se regalan por entrega, se regalan por capacidad”

“La explicación es muy clara, y me quedo con que, según Ábalos, todo viene de Santos Cerdán”, ha afirmado Juan Fernández Miranda. El Adjunto al director de El Confidencial ha asegurado que esta información es muy importante, porque “aunque ya la sabíamos, se está reconstruyendo en el juicio cómo funcionó esa trama que entró hasta el Ministerio de Transportes”. “Al final, me parece que Ábalos lo cuenta de una manera muy humana. Dice que le quiso agradecer la entrega, pero es que los puestos de la administración no se regalan por entrega, se regalan por capacidad”, ha concluido.

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