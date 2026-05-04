Rocío Flores sorprende al compartir un vídeo por el Día de la Madre con imágenes junto a Rocío Carrasco y Rocío Jurado

El Día de la Madre ha dejado momentos de lo más emotivos en redes, pero también alguna que otra sorpresa. Y es que nadie esperaba el gesto que ha tenido Rocío Flores en una fecha tan especial.

La influencer compartía en sus stories un vídeo publicado por una cuenta de fans de Rocío Jurado, en el que se recogen imágenes del pasado junto a su madre, Rocío Carrasco, y su abuela, Rocío Jurado. Un vídeo cargado de nostalgia que rescata una etapa muy distinta, cuando la relación familiar era completamente diferente a la que es ahora.

Rocio Flores comparte en storys un video donde aparece junto a Rocío Carrasco y Rocío Jurado | Instagram

Precisamente ahí está el detalle que más ha llamado la atención. A día de hoy, Rocío Flores no mantiene ningún tipo de relación con su madre, por lo que ver estas imágenes en su perfil ha generado un auténtico revuelo en redes sociales. Un gesto que muchos han visto como algo significativo o, al menos, sorprendente.

Sin añadir ni una sola palabra, Rocío ha dejado que sean las imágenes las que hablen. Y es que, a veces, no hace falta decir mucho más para remover recuerdos del pasado.